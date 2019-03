Serie A basket | il calendario della 21a giornata 9-10 marzo Programma | orari | tv e

Club Basket Frascati (Serie B/f) - Candidi : “Gara 3 con Santa Marinella? Tutto può succedere” : Roma – La serie B del Club Basket Frascati ha mostrato le unghie. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 75-74 Santa Marinella in gara 2 del primo turno dei play off, “pareggiando i conti” dopo la vittoria delle tirreniche nella prima sfida. “Una vera e propria battaglia quella di domenica – commenta la playmaker o guardia classe 2003 Alessia Candidi – La gara è stata in equilibrio dall’inizio alla fine: negli ultimi secondi ...

Basket : i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Basket Serie A : Brindisi ko - Cantù vince il monday night : TORINO - L ' Acqua S.Bernardo Cantù si aggiudica il monday night del 20° turno di Serie A, superando di misura Happy Casa Brindisi 81-79. In classifica i pugliesi restano fermi a quota 24; mentre il ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : Tony Carr fa gioire Cantù - Brindisi battuta a sei decimi dalla fine : L’Acqua S.Bernardo Cantù vince per 81-79 la prima partita del nuovo corso societario a spese dell’Happy Casa Brindisi, portandosi a quota 20 punti in classifica e dichiarando definitivamente le proprie intenzioni di accesso ai playoff scudetto. Decisivo è il canestro a sei decimi dal termine di Tony Carr, appena arrivato dopo l’esperienza di Torino e autore di 12 punti. In doppia cifra anche Frank Gaines e Gerry Blakes con 17 ...

Serie A Basket : Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum : Serie A Basket: Olimpia Milano-Fiat Torino Auxilium (110-91). Il racconto dal forum Riprende la Serie A dopo due settimane di lungo stop. Le emozioni della pallacanestro ci portano al Mediolanum forum in quel di Assago, dove l’Olimpia Milano si è imposta sui rivali torinesi. Netta la superiorità della squadra di mister Pianigiani, che batte la Fiat Torino Auxilium con un netto 110-91. La clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia ...

Basket - Serie A 2019 : Sassari perde a tavolino contro Cremona - Gianmarco Pozzecco era squalificato : Nella Serie A di Basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino di Sassari per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già ...

Basket - 20^ giornata Serie A 2019 : Brescia espugna Pesaro nel posticipo : Vittoria importante per la Germani Basket Brescia che espugna il campo della VL Pesaro per 92-86 ed ottiene un successo fondamentale in ottica playoff. La squadra di coach Diana raggiunge quota 18 punti ed arriva a -2 dall’ottavo posto, mentre Pesaro resta sempre nelle parti basse della classifica (+2 sulla zona salvezza). Per Brescia ottima prova di Awudu Abss con 18 punti, mentre a Pesaro non bastano i 26 punti di McCree e i 24 di ...

Basket - 20ª giornata Serie A : Brescia espugna Pesaro - risultati e classifica : Basket, 20ª giornata Serie A: Pesaro – Brescia ha chiuso la domenica di campionato, Germani Basket vittoriosa VL Pesaro – Germani Basket Brescia 86 – 92. Si conclude con il successo dei Bresciani la domenica di Serie A, in attesa del posticipo di domani che vedrà affrontarsi Brindisi e Cantù. A Pesaro non sono bastati i 50 punti combinati del duo americano McCree-Blackmon per avere la meglio di Brescia, trascinata da un ...

Basket Serie A - Torino crolla a Milano. Cremona trionfa dopo l'overtime a Sassari : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Torino - dopo le vittorie contro Reggio Emilia e Sassari la Fiat Auxilium si ...

