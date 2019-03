Scrive un biglietto romantico alla cameriera poi va a fare il colpo | incastrato il

today

(Di venerdì 8 marzo 2019) Le ha scritto un foglio nome e numero di telefono, poi è andato a rapinare un ufficio postale. I carabinieri però sono...

Saverio50257931 : #Chilhavisto Se si scrive un biglietto così non ci si vuole suicidare ma si ha paura di qualcosa. Qualcuno lo ha u… - faustacu : #chilhavisto Alessio: genio futuro ingegnere vince scrive biglietto strano Acronimo strano va a Parigi incontra una persona muore - pinaintokpop : mi son rivista 'Haechan's birthday is a mess' e Renjun che nel biglietto per Haechan scrive 'BUON COMPLEANNO' con… -