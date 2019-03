Sardegna | accordo tra pastori e aziende | 74 centesimi al litro per il latte ovino e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) C’è l’sul prezzo dele caprino: il tavolo convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, ha chiuso un’intesa sul prezzo di 74ale l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Finisce così la protesta, durata un mese, deidell’isola nel corso della quale sono stati effettuati decine di blocchi stradali e diversi assalti ai caseifici e alle autocisterne.Il tavolo, convocato in mattinata, ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli allevatori e delledi trasformazione con i rappresentanti di Regione, associazioni di categoria e del ministero, che hanno portato al tavolo il decreto legge approvato dal Governo e che stanzia in totale 24 milioni di euro per il settore.Una trattativa non semplice, iniziata anche questa mattina con tensioni ...

