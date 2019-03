Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition Features esclusive per i tifosi

Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” : Samsung potrebbe commercializzare una cover ufficiale in pelle per il suo pieghevole Galaxy Fold e altri smartphone top di gamma a costi più "ragionevoli". L'articolo Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus : Arriva il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition, lo smartphone premium di nuova generazione con features esclusive per i tifosi bianconeri: personalizzazioni, contenuti extra e app, tra cui un abbonamento gratuito a Juventus TV. “Non è solo uno smartphone premium di nuova generazione con nuove tecnologie e una fotocamera con un’intelligenza avanzata. È anche lo […] L'articolo Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus ...

LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold : Si chiama LEGO Fold ed è la "risposta" di questo popolarissimo gioco ai nuovi smartphone pieghevoli e in particolare al Samsung Galaxy Fold L'articolo LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel : Stando alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby - ma c’è una soluzione : Con un recente aggiornamento Samsung permette di rimappare l'uso del tasto Bixby, ma non consente di avviare Google Assistant. Ma c'è un modo per risolvere la cosa. L'articolo Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby, ma c’è una soluzione proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung potrebbe lanciare ulteriori accessori per gli smartphone presentati ieri, tra cui un power bank wireless e un pad di ricarica wireless. L'articolo Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile : Nel corso di un'intervista, il capo della divisione mobile di Samsung, ha confermato che il Samsung Galaxy Home sarà lanciato nel mese di aprile L'articolo Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia il tablet Galaxy Tab S5e - elegante e dalle cornici ridotte : Samsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eQuasi a sorpresa e in anticipo — non solo sul Mobile World Congress di Barcellona ma anche sul suo stesso evento Galaxy Unpacked previsto per settimana prossima — Samsung ha deciso di annunciare oggi al mondo l’arrivo del suo prossimo tablet, un dispositivo votato ...

Samsung lancia in Cina Galaxy A8s FE con finitura tendente al rosa per San Valentino : In occasione del prossimo San Valentino Samsung ha in programma il lancio di una versione speciale dello smartphone Samsung Galaxy A8s lanciato in Cina il mese scorso. La sigla "FE" che accompagna Samsung Galaxy A8s si riferisce a questa volta a "Female Edition" (e non "Fan Edition" come per ??Galaxy Note 7 FE) in quanto è rivolto a una clientela femminile per via del pannello posteriore che presenta una finitura sfumata con gradiente tendente ...

HTC prepara uno smartphone 5G - Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E : Cher Wang, Presidente di HTC, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che il 2019 sarà un anno di rinascita per il settore mobile di HTC L'articolo HTC prepara uno smartphone 5G, Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E proviene da TuttoAndroid.

Nel 2018 lanciati oltre 3000 nuovi dispositivi Android : Samsung e Huawei i produttori più attivi : Nel corso del 2018 sono stati lanciati quasi 3.100 nuovi dispositivi Android con la certificazione Google Play. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Nel 2018 lanciati oltre 3000 nuovi dispositivi Android: Samsung e Huawei i produttori più attivi proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 : Samsung potrebbe sfruttare i riflettori dell'imminente CES 2019 per presentare le sue nuove Smart Sports Shoes brevettate qualche mese fa. L'articolo Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.