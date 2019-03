NBA | OKC corsara a Portland dopo l' overtime Milwaukee travolge Indiana

NBA : cadono le grandi a Ovest - ko Golden State e OKC : ROMA - cadono le grandi a Ovest. Nella notte italiana in NBA, i Golden State Warriors si arrendono in casa ai Boston Celtics 128-95, i Minnesota Timberwolves piegano 131-120 gli Oklahoma City Thunder ...

NBA - i risultati della notte : Houston passa a Toronto - perdono OKC e Portland : Toronto Raptors-Houston Rockets 95-107 Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per i Rockets, partiti alla grande contro Toronto in trasferta, volati anche sul +22 dopo un quarto d'ora abbondante ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook fa vincere OKC - Toronto perde a Detroit : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 99-95 "Non c'è due senza tre", avranno pensato buona parte dei tifosi dei Thunder, nonostante le sconfitte fossero già quattro in fila,: nella terza gara ...

NBA - San Antonio Spurs - ci pensa Aldridge : OKC perde la quarta gara in fila : San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 116-102 In testa letteralmente dall'inizio alla fine. Gli Spurs volevano una conferma del fatto che il Rodeo trip più complicato degli ultimi 15 anni fosse ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia spezza la maledizione OKC - vince Indiana : Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 104-108 La maledizione finalmente è stata spezzata. Per trovare l'ultima vittoria dei Philadelphia 76ers ai danni degli Oklahoma City Thunder bisognava ...

NBA : Boston crolla a Toronto - Jokic trascina Denver contro OKC : Il quarto posto della Eastern Conference si allontana per i Boston Celtics , che crollano 118-95 a Toronto , dopo essere finiti sotto anche di 31 lunghezze. Un grande Nikola Jokic sfiora la tripla ...

NBA - risultati : Jokic show - Denver stende Okc . New York ci ha preso gusto : Nikola Jokic schiaccia i Thunder con 36 punti, 9 rimbalzi e 10 assist facendo dei Denver Nuggets la seconda forza della Western Conference. La panchina dei Knicks , Mitchell Robinson il migliore con ...

NBA - Boston cade a Toronto. Jokic guida Denver contro OKC : TORINO - Nella notte NBA i Toronto Raptors allungano ulteriormente in classifica sui Boston Celtics grazie alla vittoria per 118-95 sulla squadra di Brad Stevens . Nikola Jokic è il protagonista della ...

NBA - i risultati della notte : Denver batte OKC - Jokic da MVP. Sorridono i Knicks : Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 121-112 "MVP, MVP, MVP". Nikola Jokic è in lunetta, mancano meno di due minuti alla sirena finale è il peggio è passato. Denver si tiene stretta una vittoria che ...

NBA - risultati della notte : cadono Boston e OKC - Milwaukee sempre prima a Est : Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116 L'ultima volta che si erano affrontate Chicago e Boston, i Bulls erano usciti dal campo con la peggior sconfitta nella storia della franchigia, un 133-77 dai ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 febbraio) : ottimo Gallinari - Belinelli non basta agli Spurs. Partita pazzesca tra OKC e Utah : Sono nove le partite della notte NBA. In campo entrambi gli italiani, ma il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta. Bel successo per Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers, che superano 112-106 i Memphis Grizzlies sul loro campo. Grande prestazione proprio del “Gallo”, che mette a referto 23 punti ed 8 rimbalzi. Il migliore per i Clippers, però, è Montrezl Harrell, che chiude con 30 punti, mentre a Memphis non basta la ...

NBA - Westbrook non basta a OKC : vince New Orleans. Ok Orlando e New York : ROMA - L' NBA si prende una settimana di vacanza, parte l' All -Star Weekend . Nella notte prima del fine settimana delle stelle di Charlotte, si sono giocate solo tre partite: Oklahoma City perde ...

NBA - i risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...