MotoGP | GP Qatar 2019 | domani le qualifiche 9 marzo Programma | orari e tv

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sabato 9si disputeranno ledel GP del, prima tappa del Mondiale. Sul circuito di Losail andrà in scena la consueta lotta per la pole position e conosceremo la composizione della griglia di partenza per la gara di domenica. Il format che verrà utilizzato sarà il consueto: i migliori 10 piloti in base alla classifica combinata dei tempi delle prime tre sessioni di prove libere accederanno direttamente alla Q2 e si sfideranno insieme ai due centauri provenienti dalla Q1. Questo sistema verrà utilizzato non solo per lama anche per Moto3 e Moto2 per la prima volta nella storia, si preannuncia grande spettacolo e l’incertezza dovrebbe farla da padrona nel deserto.Valentino Rossi cercherà di dare spettacolo in sella alla Yamaha, vedremo come reagirà Andrea Dovizioso sulla Ducati e se Marc Marquez sulla Honda riuscirà a superare le difficoltà ...

PeccoBagnaia : In Qatar ci si ritrova tutti ?????? Ci vediamo domani in pista dalle 15:40 locali (14:40 italiane) per le mie prime FP… - SkySportMotoGP : ?????? Il #Dottore super in #FP1 ???? #Lorenzo va subito forte Il risultati del primo turno di libere ??… - SkySportMotoGP : ?? @lorenzo99 e il Carnevale ?? In conferenza stampa elenca tutti i costumi dei suoi colleghi ??… -