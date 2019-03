L' euro affonda dopo la sorpresa BCE

Il superdollaro affonda sterlina e euro : affonda la sterlina , sulla scia degli ennesimi dati macroeconomici negativi dell'economia britannica e cala anche l' euro , per effetto, anche in questo caso, del rallentamento delle economie euro pee e ...

Basket - eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...