La Roma cambia volto con Ranieri : riprodurrà il modulo vincente del suo Leicester? Ecco come sarebbe l’11 : La Roma passerà nelle mani di Claudio Ranieri dopo la gestione Di Francesco ricca di alti e bassi, culminata con la debacle col Porto La Roma nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo l’incredibile estromissione dalla Champions League per mano del Leicester. La società giallorossa ha optato per il ritorno di Claudio Ranieri in panchina, accordo che verrà ufficializzato solo nella giornata di oggi. ...

Dentro Ranieri - fuori Di Francesco e Monchi : la Roma cambia pelle per il finale di stagione : Un Romantico ritorno e due spietati addii anticipati. Dalle montagne russe della Roma americana, manovrate a distanza da Pallotta con i consigli del consulente Baldini e azionate sul posto dal Ceo ...

La nuova Roma di Ranieri - come cambia l’11 : squadra con il 4-2-3-1 [FOTO] : 1/14 Andrea D'Errico (LaPresse) ...

Porto-Roma in tv - Rai 1 e Sky - . Le formazioni ufficiali : DiFra cambia tutto : In chiaro su Rai e su Sky Sport Uno . Massima visibilità in tv alle 21 per Porto-Roma , ottavi di Champions League 2019 , un match chiave per la stagione dei giallorossi e per il futuro del tecnico eusebio di Francesco. Le ...

Rivoluzione Roma : se Monchi va via - può cambiare il futuro di Totti : Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , l'ex capitano giallorosso si incontrerà col presidente James Pallotta al termine della stagione per fare il punto della situazione e valutare il suo ...

Lazio-Roma - Giovannelli e quel 2 marzo del 1980 : 'Un gol che mi ha cambiato la vita' : Assolutamente inutile chiedergli se ha dimenticato quel gol alla Lazio. Basta andare sulla sua pagina Facebook, dare un'occhiata alla foto profilo e avrete ogni tipo di risposta. Perché in quella foto ...

Roma - assetto variabile : Di Francesco ha sempre cambiato il modulo contro Inzaghi : Un derby vinto con il 4-3-3, 2-1, il 18 novembre del 2017,, un altro con il 4-2-3-1, 3-1 dell'andata, 29 settembre,. Uno con Florenzi terzino, l'altro con il nazionale azzurro esterno alto. Il primo ...

Lazio - Marco Parolo e la settimana del derby : “qui a Roma cambiano gli occhi delle persone” : Lazio, Marco Parolo sa bene quanto conti vincere il derby contro la Roma, sabato sera sarà spettacolo allo stadio Olimpico “Nella settimana del derby a Roma cambiano gli occhi delle persone. Si trasformano, diventano adrenalinici, qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo“. Sono le parole del centrocampista della Lazio, Marco Parolo a Dazn in vista del derby, Lazio-Roma di sabato ...

Accesso a documenti - dati e informazioni : cosa cambia a Roma : Facilitare l’Accesso alle informazioni e garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, anche grazie al digitale. È la finalità della proposta

Roma - El Shaarawy : «Zaniolo? Deve lavorare sulla testa - i giudizi cambiano velocemente» : Zaniolo ? Un po' quello che ho vissuto al Milan , sei catapultato in un'altra dimensione, con gli occhi addosso dell'Italia e del mondo, quindi è importante gestirsi e lavorare sulla testa, con ...