La navetta SpaceX è atterrata | inizia l' èra dei voli commerciali nello spazio

Lanciata la navetta Crew Dragon di SpaceX - a bordo un manichino : Roma, 2 mar., askanews, - La nuova capsula Crew Dragon sviluppata dalla SpaceX di Elon Musk per la Nasa si è separata con successo dal razzo che l'ha messa in orbita poco dopo il decollo. Una missione ...

Spazio : domani il primo volo senza equipaggio della navetta di SpaceX : Countdown per il volo di prova della capsula Crew Dragon SpaceX: domani volerà senza equipaggio. Il suo scopo è di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale. A bordo un manichino simile a Starman della Tesla Spaziale e circa 180 kg di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti della ISS. Il lancio avverrà per mezzo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, ...