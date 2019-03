La Battle Royale di Battlefield 5 appare in video | data di uscita e dettagli dal leak di

NVIDIA : uno studio misura la relazione tra GPU e il rapporto uccisioni/morti nei giochi Battle royale : Oggi NVIDIA pubblica informazioni sulle prestazioni dei gamer nei giochi battle royale e su come la tecnologia può aiutare i giocatori a ottenere prestazioni migliori."In NVIDIA collaboriamo da anni con i professionisti di esport per sviluppare l'hardware più competitivo. Le nostre schede grafiche sono ottimizzate per un gameplay con frame rate elevato, che aiuta a migliorare la latenza e il tempo di reazione complessivo"."Mentre è ben chiaro ...

I creatori di Dark Souls e Bloodborne interessati al Battle royale : E un gioco di ruolo multiplayer dal vivo basato sull'universo di Dark Souls, o su un altro mondo creato da From, sarebbe sicuramente una direzione interessante per lo sviluppatore. Tuttavia, Miyazaki ...

I creatori di Dark Souls e Bloodborne interessati al Battle royale : Tetris 99 potrebbe essere la minaccia più inusuale al dominio battle royale di Fortnite, ma potrebbe esserci un nuovo concorrente pronto a sconvolgere in futuro il popolarissimo genere.Hidetaka Miyazaki di From Software, creatore di Dark Soul, ha dichiarato a The Telegraph che lo stimato sviluppatore si sta appassionando al genere battle royale e ai giochi "live service" come Destiny e Anthem.From Software, famoso per le sue avventure per ...

Apex Legends vs Fortnite - il confronto tra i due Battle Royale si combatte con numeri impressionanti : Apex Legends vs Fortnite è uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane sui forum e i siti videoludici di tutto il mondo. Mentre il dominio di Epic Games tra gli shooter gratuiti online sembrava ormai inarrestabile, i ragazzi di Respawn Entertainment sono riusciti non solo ad offrire agli appassionati una validissima alternativa, ma anche e soprattutto a creare un "fenomeno" in pochissimo tempo. A circa un mese dal suo debutto sul ...

Halo Infinite avrà una modalità Battle royale? : In una recente intervista, il boss di 343 Industries, Bonnie Ross, ha dichiarato che il sandbox multiplayer di Halo Infinite è potenzialmente in grado di offrire un'esperienza battle royale come una delle sue modalità. Tuttavia, nulla è confermato in questa fase, secondo Frank O'Connor, franchise manager di Halo.Come segnala Gamespot, Frank O'Connor ha risposto a chi su Twitter ha ritenuto i commenti di Ross come una conferma che Halo Infinite ...

Tutte le novità ufficiali di Fortnite Stagione 8 : dalla Battle Royale a Salva il Mondo : L'evoluzione dello shooter online più giocato degli ultimi anni è finalmente tra noi! Fortnite Stagione 8 parte infatti oggi, 28 febbraio, su Tutte le piattaforme, portando con sé un grosso carico di novità per tutti gli appassionati del titolo di casa Epic Games. Attive per altro fino al 7 maggio. Mentre i server del gioco sono attualmente in manutenzione programmata, andiamo allora a scoprire insieme cosa ci hanno riservato gli sviluppatori ...

Le date di Fortnite Stagione 8 : ecco quando inizia e finisce la nuova Battle Royale : Ormai Fortnite Stagione 8 è il topic più caldo degli ultimi giorni su ogni forum videoludico che si rispetti. Manca infatti pochissimo all'avvio della prossima Stagione del Battle Royale più giocato tra PC, console e dispositivi mobile, con i ragazzi di Epic Games pronti a regalare ancora una volta agli appassionati una tornata di Sfide inedite e di eventi speciali mai visti. Sciolta la neve che ha invaso nelle ultime settimane la grande isola ...

Prima immagine di Fortnite Stagione 8 - i pirati invadono il Battle Royale? : I ragazzi di Epic Games hanno scelto il 28 febbraio come data di inizio di Fortnite Stagione 8. Una data importantissima per il Battle Royale per eccellenza, che segnerà lo scioglimento definitivo della neve che ne aveva ricoperto parte della grande mappa. Questo perché il team di sviluppo non solo è chiamato a coinvolgere la sua ampia community con Sfide sempre nuove ed eventi speciali mai visti, ma anche e soprattutto per via dell'agguerrita ...

Rainbow Six Siege non riceverà una modalità Battle royale : Se anche Tetris è diventato un battle royale, pensereste che ormai la modalità sia in arrivo su quasi ogni gioco. A quanto pare, non sarà così, almeno per Rainbow Six Siege.Con franchise come Call of Duty e Titanfall che si sono tuffati nel genere, Dualshockers ha parlato con il direttore creativo di Rainbow Six Siege, Xavier Marquis, per capire se lo sparatutto in prima persona di Ubisoft sarà il prossimo gioco a ricevere la sua versione della ...

Apex Legends meglio di Fortnite su Twitch : il Battle Royale di EA totalizza 8 - 4 milioni di ore di visualizzazioni durante il TwitchRivals : Un altro importante traguardo per Apex Legends. Respawn Entertainment ha realizzato un free-to-play che ha salvato da solo il valore della casa madre EA. Perché? Perché il gioco è incredibilmente popolare. Oltre 25 milioni di giocatori sono stati registrati nella prima settimana e sono ancora in crescita, il gioco sta dominando così tanto che il miglior giorno di Apex Legends ha superato di gran lunga il miglior giorno di Fortnite su Twitch, ...

Apex Legend : il videogame Battle Royale firmato EA che ha battuto Fortnite : Apex Legend è il nuovo videogioco gratuito, uscito su tutte le piattaforme (Playstation, Xbox e PC), ormai due settimane fa, esattamente il 5 Febbraio. Il nuovo battle royale firmato EA, ambientato nel mondo di Titanfall, sta stupendo tutti appassionati e non per gli incredibili risultati raggiunti sino ad ora. Il gioco Il gioco ha leggermente variato dalle regole classiche dei battle royale, infatti è possibile giocarci solamente in squadre ...

I team di Apex Legends pronti a espandersi - quale futuro per il Battle Royale? : Una vera e propria febbre da Apex Legends quella che ha travolto la community mondiale dei videogiocatori, e i numeri fatti registrare nel corso delle ultime settimane (o, per meglio dire, dal momento in cui il gioco ha fatto il suo esordio sulla scena, ndr) ne sono una prova più che lampante: sforati infatti i venticinque milioni di giocatori unici, non è possibile a questo punto fare una stima precisa di quale sarà il prossimo obbiettivo di ...

Anche Ubisoft potrebbe salire sul treno dei Battle Royale - ma al momento non ha nulla da annunciare : Sempre più importanti publisher sembrano vogliano saltare a bordo del treno dei battle royale, sulla scia dei successi di PlayerUnknown battlegrounds e Fortnite. Activision lo ha fatto con Call of Duty: Black Ops 4 e la modalità Blackout, EA con Apex Legends e la prossima modalità battle royale di battlefield 5, e persino Rockstar è salito sul carro con non una ma due modalità per Red Dead Redemption 2.In tutto questo, Ubisoft non ha ancora ...

Tetris 99 per Nintendo Switch è una versione Battle Royale del classico puzzle game : Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato Tetris 99 per Switch, una nuova versione battle royale del classico gioco che già conoscerete.Come riporta Eurogamer.net, in questo capitolo, 99 giocatori si affrontano online e il vincitore sarà chi resiste fino alla fine.Questa esclusiva per Nintendo Switch, disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è scaricabile gratuitamente da oggi. In futuro verranno anche ...