Gomorra | a marzo arriva la quarta stagione

Cast e personaggi di Britannia con Fortunato Cerlino di Gomorra : i primi episodi in chiaro su Rai4 dal 5 marzo : Cast e personaggi di Britannia sono pronti a conquistare il pubblico di Rai4 ad oltre un anno di distanza dal primo passaggio su Sky e a pochi mesi dall'esordio della seconda stagione. Per gli amanti del genere che unisce storia, leggenda, amore e combattimenti, sicuramente è arrivato il momento di conoscere anche questo piccolo gioiellino firmato dallo sceneggiatore di Edge of Tomorrow ovvero Jez Butterworth. Il primo appuntamento è previsto ...

Le Serie Tv in Italia a Marzo 2019 : da Gomorra 4 agli eroi Arrow - Flash e Supergirl : Marzo particolarmente ricco di novità dal punto di vista delle Serie tv in arrivo in Italia, con tante nuove stagioni che si vanno ad aggiungere a quelle iniziate nei mesi precedenti e a quelle ovviamente presenti nei vari archivi on demand e in streaming. Il video in apertura riporta alcuni dei titoli che saranno disponibili a Marzo 2019 in Italia ma visto che siamo immersi nel pieno della peak tv, con titoli che arrivano in ogni momento, ...

Gomorra 4 : la nuova serie andrà in onda dal 29 marzo : Dal 29 marzo su Sky Atlantic, verrà trasmessa la nuova stagione di Gomorra, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Questa stagione sarà composta da un totale di 12 episodi che tratteranno, ancora una volta, le vicende di Genny Savastano, il figlio del boss Pietro Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro di Marzio (Marco D'Amore) accompagnati dagli altri personaggi che abbiamo conosciuto bene nell'ultima stagione: Patrizia, ...

Gomorra 4 dal 29 marzo su Sky Atlantic – Foto e Video : Gomorra 4 (© Serena Petricelli) Capitolo quarto per Gomorra. Venerdì 29 marzo è la data scelta da Sky per il debutto della nuova stagione della serie che segna uno spartiacque rispetto al passato. Gomorra 3 si è chiusa, infatti, con la morte del protagonista Ciro. Il teaser trailer – che potete vedere sotto – riprende proprio da lì dove si era chiusa la precedente annata, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto ...

