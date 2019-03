Gigante Vlhova vince e beffa Shiffrin | Brignone quarta

Sci alpino - Gigante Splindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova in trionfo - Federica Brignone quarta. Shiffrin vede la Coppa : Petra Vlhova ha vinto il Gigante di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca aveva dominato la prima manche infliggendo 48 centesimi di distacco alla tedesca Viktoria Rebensburg e si è replicata nella seconda run, interpretando benissimo il pendio ceco e conquistando il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale. La Campionessa del Mondo si è imposta con undici centesimi di ...

Sci alpino - Petra Vlhova comanda la 1ª manche del Gigante di Spindleruv Mlyn : Brignone a caccia del podio : Brignone sogna il podio nel gigante di Spindleruv Mlyn: terza dopo la prima manche a 1″09 da Vlhova e a ventiquattro centesimi su Shiffrin Il ritorno sul podio del gigante è una concreta possibilità per Federica Brignone dopo la prima manche a Spindleruv Mlyn. L’azzurra, partita con il pettorale numero uno, è terza a metà gara, alle spalle di Petra Vlhova e Viktoria Rebensburg: la slovacca, nonostante un errore nella parte alta ...

Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova devastante - Federica Brignone è terza dopo la prima manche : Petra Vlhova ha ipotecato la vittoria nel Gigante di Spindleruv Mlyn. Una prima manche pazzesca quella della Campionessa del Mondo in carica che ha chiuso con il tempo di 1’12”59. Vlhova ha commesso un grave errore nella parte alta, per poi scatenarsi sul muro e nella parte finale, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie. Una prova di forza impressionante della slovacca che in questo momento è assolutamente la migliore ...

Sci alpino - Coppa Europa Jasna 2019 : Petra Vlhova vince il Gigante - indietro le italiane : Petra Vlhova ha vinto lo slalom gigante di Jasna (Slovacchia) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. La illustre padrona di casa ha saputo rimontare dalla piazza d’onore della prima manche, conclusa alle spalle della svizzera Simone Wild, per chiudere con il tempo complessivo di 1:46.36 (50.80 e 55.56). Alle sue spalle la tedesca Marlene Schmotz a 19 centesimi (sei posizioni rimontate) e l’austriaca Eva-Maria Brem che ...

Sci - Mondiali di Are : favola Vlhova - è oro Gigante. Quinta la Brignone : ... lo conquista l'atleta che si allena con un team privato, che in estate si allena allo Stelvio con Magoni che ha lavorato con Tina Maze fino alla stagione del record di punti in Coppa del Mondo e che ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel Gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Shiffrin-Vlhova - un Gigante per due : La Shiffrin non ha nascosto un gesto di stizza davanti al cronometro: è troppo abituata a stravincere ma questa volta - come in tanti altri casi in questo sport - ha dovuto dividere il successo con ...