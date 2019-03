Flop Psg | Di Maria e Cavani ai saluti?

Flop Psg e critiche a Buffon : l’agente del portiere tuona : Gigi Buffon è stato riempito di critiche dopo la prova di ieri con il suo PSG, una sua gaffe ha decisamente aiutato il Manchester United L’agente di Gigi Buffon è sceso in campo nel day after della pessima prova del portiere con il PSG per difenderlo dalle tante accuse piovutegli addosso. Una sua papera ha provocato la sconfitta dei parigini e la conseguente eliminazione dalla Champions League, ma Silvano Martina rimanda al mittente ...

Flop Psg - quando spendere un miliardo non basta : Nuovo Flop Psg in Champions League: ora l’ennesima eliminazione inizia a far riflettere. Nonostante gli ingenti investimenti, il club parigino non ha ancora mai centrato una semifinale europea. «Ancora peggio!», titola a caratteri cubitali L’Equipe. Eliminazione «imperdonabile», invece, per Le Parisien, che mette nel mirino anche Gigi Buffon: voto 2 in pagella, «indifendibile sul tiro di Rashford». «È uno […] L'articolo Flop Psg, quando ...