Femminicidio per “tempesta emotiva” | l’uomo condannato tenta il suicidio

(Di venerdì 8 marzo 2019) È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ferrara, dopo averto ilin carcere, Michele Castaldo,di 57 anni, reo confesso dell’omicidio della ex compagna Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei motivi futili e abietti anche per la ‘tempesta emotiva’ determinata dalla gelosia.era detenuto in carcere a Ferrara.Secondo i periti Cataldo strangolò la donna mentre era disturbato da “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”. Anche dopo l’omicidio, avvenuto il 5 ottobre 2016 a Rimini, l’uomo tentò il. La corte, presieduta da Orazio Pescatore, ha dimezzato però la pena – da 30 a 16 anni – perché, a differenza del giudice per l’udienza preliminare, ha ...

