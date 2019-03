' Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che siamo' | G Fantasia

Chiara Gamberale ad HuffPost : "Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che siamo" : "È una vita un po' da pazza quella che sto facendo, perché quando una figlia ti arriva tardi, a quarant'anni, io ci voglio stare. Tutti mi sgridano che dovrei avere una persona fissa, un libraio mi ha detto: 'ma che dormi sola?' A me non interessa, io sono qui per lei".Chi ci parla così è la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di più di dieci libri bestseller tradotti in sedici Paesi che oggi torna con un ...