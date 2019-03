Auto | ecco il listino prezzi italiano della Volkswagen T-Cross GALLERY

Festa Internazionale della Donna 2019 : ecco tutte le pioniere che hanno rivoluzionato il mondo delle Auto : Cos’hanno in comune specchietti retrovisori, strisce di margine della carreggiata e indicatori di direzione? Oltre a essere elementi abituali della nostra quotidianità, hanno tutti un comune denominatore: sono stati inventati da donne. pioniere che, con le loro innovazioni, hanno plasmato il settore automobilistico aprendo la strada alle generazioni successive. Queste donne, con talento e coraggio, hanno rivoluzionato il mondo dei ...

Auto : ecco Vision iV - il primo suv coupé elettrico di Skoda[GALLERY] : 1/13 ...

Isola dei Famosi - ecco chi sono due tra gli Autori “fatti fuori” dal programma : Cristiana Farina - Gabriele Parpiglia (amico di Corona) : Mercoledì 6 marzo, alle 17.13 Mediaset dirama un comunicato stampa: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.” Poche parole ma di peso: cadono teste dopo l’umiliazione riservata in diretta al cantante dai Pooh da Fabrizio Corona. ...

Trovata a Ficulle l'Auto di Emanuele Cecconi - l'anziano scomparso da Olmo : Trovata a Ficulle l'auto di Emanuele Cecconi, l'anziano scomparso da Olmo La macchina dell'uomo scomparso venerdì scorso da Olmo, Emanuele Cecconi, è stata riTrovata questa notte alle 1 circa dai ...

Bollo Auto 2019 : esenzione pagamento - ecco l’elenco delle Auto incluse : Bollo auto 2019: esenzione pagamento, ecco l’elenco delle auto incluse Elenco auto esenti dal Bollo auto Buone notizie per chi possiede un’auto tra i 20 e i 29 anni di età (dalla prima immatricolazione) quest’anno, visto che si ritroveranno a pagare il Bollo auto 2019 ridotto del 50%. Per ottenere l’esenzione (parziale) del pagamento bisognerà presentare alcuni documenti. L’agevolazione fiscale resta importante, visto che i veicoli compresi ...

Salone di Ginevra : ecco l'Auto più costosa al mondo : Salone di Ginevra: ecco l'auto più costosa al mondo Al Salone di Ginevra Bugatti ha presentato 'La Voiture Noire' una one-off assoluta realizzata in un solo esemplare. Il prezzo la fa una delle auto più costose: quasi 13 milioni di euro. Le linee ...

Bugatti La Voiture Noire - ecco l'Auto più cara del mondo : Spendereste più di 10 milioni di euro per una sola auto? Una domanda che può sembrare malposta e che dipende da una serie di fattori, primo su tutti il saldo del conto in banca. Ma anche ammesso di non avere problemi di liquidità, bisogna parlarne. Intanto non si tratta di un'auto d'epoca, ma di un modello nuovo - questo non depone a favore della scelta - però d'altronde si tratta di un esemplare unico, nel senso che chi sborserà (anzi l'ha già ...

Bollo Auto 2018 : condono evasione - ecco i debiti cancellati : Bollo auto 2018: condono evasione, ecco i debiti cancellati condono Bollo auto 2018, quali debiti Bollo auto 2018: condono evasione, ecco i debiti cancellati condono debiti Bollo auto, quali entrano Le ultime notizie sul Bollo auto riferiscono di una sanatoria in arrivo, che lunedì 15 ottobre 2018 potrebbe essere inserita nel programma di Pace Fiscale legato all’ultima bozza del Def, in attesa di approvazione da parte del Consiglio dei ...

Automobili Pininfarina Battista - Ecco la prima hypercar elettrica italiana : Roma, 13 aprile 2018: nasce ufficialmente Automobili Pininfarina, nuovo marchio italiano dedicato alla costruzione di lussuose auto elettriche ad altissime prestazioni. Ginevra, 4 marzo 2019: viene svelata in anteprima mondiale la prima vettura della marca, una conturbante sportiva a emissioni zero, capostipite di una futura famiglia di veicoli a elettroni. Porta il nome di un peso massimo dellAutomobilismo italico, Battista, quel ...

Auto : il suv più venduto di Jaguar si rinnova - ecco F-Pace 2019 [GALLERY] : 1/31 ...

Ecco come YouTube difenderà i bambini da pedofili e video Autolesionistici : YouTube (Getty Images) A seguito dei recenti scandali legati a video contenenti materiale autolesionistico e a una rete di pedofili nascosti nei commenti, YouTube ha reagito mettendo in atto delle contromisure per la salvaguardia dei minori. Stop ai commenti Per arginare il fenomeno dei pedofili nascosti tra i commenti dei video, la piattaforma ha disabilitato la sezione dei commenti sotto decine di milioni di video che potrebbero interessare le ...

“Peak Car” : ecco come si arriverà alla fine dell’era dell’Automobile : È un momento di resa dei conti per un’industria che ha potuto contare su tre cose da quando l’automobile è stata inventata più di un secolo fa: le macchine funzionavano con motori a combustione interna, le persone desideravano possederne una, e soprattutto guidavano! In concomitanza con l’avvento del car-sharing, delle flotte alimentate a batterie e delle auto a guida autonoma, cambiano le regole del gioco e le case ...

Bangkok - ecco chi erano i due fidanzati uccisi da un'Autocisterna : stavano per sposarsi : Su quello stesso social dove Giuliano e Ilaria nei giorni scorsi hanno pubblicato le foto del loro viaggio in giro per il mondo, ignari di andare incontro l'uno accanto all'altro anche ad un tragico ...

Auto : ecco quali sono le più ecosostenibili secondo Green NCAP [GALLERY] : 1/7 0 STELLE Vw Golf 1.6TDI e Fiat Panda 1.0 ...