Allergia | 7 cose da fare in casa per proteggersi

dilei

(Di venerdì 8 marzo 2019) Chi soffre di allergie lo sa bene, l’arrivo della primavera porta con sé anche occhi arrossati, difficoltà respiratorie e lacrimazione frequente.Non bisognasolamente all’aperto, ma anche all’interno delle mura di, dove proliferano polvere, peli di animali domestici e nei casi più gravi anche muffe, che si trovano negli angoli più nascosti.Oltre a terapia farmacologica e ai rimedi naturali per alleviare i sintomi, applicando piccoli accorgimenti nella pulizia dellasi possono notare dei miglioramenti.Ecco sette accorgimenti anti-allergieAspirapolvere con filtri HEPA Per i soggetti sensibili agli acari e ai pollini, è più indicato l’utilizzo di una aspirapolvere con filtri HEPA, pensati per intrappolarli in maniera efficaci. Da passare anche su materassi, divani e cuscini con l’apposita bocchetta a flessibile.Meglio non utilizzare, invece, ...

Sid_Bicious : @AnnalisaChirico @andreadosio Quando leggo certe cose mi sale lo starnuto... Sarà l'allergia ?????? - Sid_Bicious : @matteosalvinimi Quando leggo certe cose inizio a starnutire... Sarà l'allergia - Withsecretdream : 2 sono le cose: o ho le difese immunitarie pari a 0 oppure ho qualche allergia...non è possibile che mi raffreddi ogni settimana -