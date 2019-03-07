romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:35… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18:45', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18:15', su #spreaker… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 500, TROVIAMO 6 KM DI CODA TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER I SOLI VEICOLI LEGGERI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONZANO RomaNO, SEGUIRE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO SCORRE SULLA SECONDA E SULLA TERZA CORSIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI O A FERENTINO E RIENTRARE POI IN AUTOSTRADA A FROSINONE. RESTANDO SULLA A1, MA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE PER 5 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SULLA TERZA CORSIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI O A FERENTINO E RIENTRARE POI IN AUTOSTRADA A FROSINONE. RESTANDO SULLA A1, MA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE PER 5 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SULLA CORSIA CENTRALE E SU QUELLA DI SORPASSO. USCITE CONSIGLIATE: ANAGNI O FERENTINO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 623, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION, ABBIAMO CODE PER 4 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’ A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 623, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION, ABBIAMO CODE PER 2 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO PROBLEMI ANCHE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’ A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 623, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION, ABBIAMO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI, E SULL’APPIA NEI PRESSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. PROBLEMI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE, PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DE “LA STORTA” NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICNO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ...