Tav | il governo chiederà bilaterale con Francia sui criteri di finanziamento

Vertice Tav - stallo e tensioni nel governo : niente decisione sui bandi : Non bastano cinque ore di Vertice a Palazzo Chigi: sulla Tav è stallo, non c'è ancora una mediazione M5s-Lega, tra veti e tensioni. L'idea è chiedere un approfondimento giuridico sui bandi di Telt e un confronto alla Francia, con possibile Vertice bilaterale, sui criteri di finanziamento dell'opera Nel frattempo la Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare che l'eventuale no alla Torino-Lione ...

Tav - il Governo non trova l'uscita dal tunnel : Sì o No, non esiste il forse, aveva detto Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice notturno sulla Tav. E' forse, invece, ancora, l'esito di cinque ore di confronto nel Governo sulla Torino-Lione, con le posizioni cristallizzate, con la Lega che vuole un Sì senza più rinvii, anche a costo di chiamare i cittadini piemontesi a pronunciarsi con un referendum o di far decidere a un voto del Parlamento, il M5s che ...

Ancora nessuna decisione dopo il vertice di governo sulla Tav : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice Ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Concluso il vertice di governo sulla Tav : bilaterale con Francia : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. Dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Tav - vertice governo a oltranza : Tavolo politico nella notte a Palazzo Chigi : Si conferma una riunione-fiume quella sulla Tav, iniziata alle 20,30 a Palazzo Chigi. La prima parte del vertice, quella tecnica, relativa all’analisi dei dati relativi alla Lione-Torino, con il rapporto costi-benefici sul tavolo del governo gialloverde, è durata circa 3 ore e mezzo. Il tavolo politico, partito pochi minuti dopo la mezzanotte, vede...

Tav - la lettera della Commissione Ue che terrorizza il governo : così i grillini ci vogliono rovinare : Proprio mentre a palazzo Chigi è in corso un vertice decisivo sulla Tav con i vertici del governo, da Bruxelles arriva l'indiscrezione di una lettera della Commissione europea, pronta a ricordare cosa rischia l'Italia nel caso in cui la linea ad alta velocità Torino-Lione non dovesse vedere la luce.

Tav - Salvini : “Sì o no? Il ‘forse’ non esiste - nostra posizione chiara”. Di Maio : “A rischio il governo? Pensiamo al reddito” : “Se il no alla Tav vale la tenuta del governo? Concentriamoci sui 45mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, un numero al di sopra delle aspettative anche giornaliere”. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio per raggiungere il vertice di maggioranza sulla Tav a Palazzo Chigi con l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e con la presenza pure dei tecnici. ...

Tav - Governo in analisi : Solo in Italia può accadere che, a pochi giorni dalla presentazione dei bandi di una grande opera, il Governo si chiude in conclave praticamente per 72 ore. Da stasera, anche alla presenza di "tecnici", per poi comunicare la decisione finale entro venerdì. Un "conclave" a palazzo Chigi, avvolto da una nube di incertezza e tensione, dopo mesi di allegra spensieratezza dichiaratoria sulla Tav, in cui è in discussione non solo ...

Tav - Appendino : 'Entro venerdì la scelta - auspico che il governo poi su questa tenga' : Sul tradizionale appuntamento legato al mondo dell'editoria del capoluogo piemontese la prima cittadina Cinque Stelle ha commentato: 'La battaglia con Milano quest'anno può dirsi vinta'.

Tav - Rixi (Lega) : “Non c’è in gioco il Governo. Confidiamo che Conte faccia sintesi per il bene del Paese” : “Una decisione sulla Tav entro venerdì? Magari anche prima”. E’ fiducioso Edoardo Rixi, viceministro alle Instrastrutture e Trasporti secondo cui “il ministro Danilo Toninelli non rischia sulla mozione di sfiducia e la Lega sarà leale”. Sulla decisione da prendere entro venerdì Rixi afferma: “Io non credo che ci sia in gioco il governo e Confidiamo che il Presidente Conte faccia sensi per il bene del ...

Di Maio : "Legittima difesa non mi entusiasma - ma è nel contratto. Il governo non cadrà sulla Tav" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato stamane ospite di Radio Rtl 102.5. Il vicepremier del governo Conte è stato “incalzato” su diverse tematiche dell’attualità politica, tra cui la “legittima difesa”, che oggi dovrebbe essere approvata alla Camera dei Deputati. "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo ...

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...