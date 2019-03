Sanremo | Villa Ormond ospita ' Le Signore della Botanica'

Sanremo - seconda giornata del "Festival della Cucina con i Fiori" : dimostrazione floreale e show cooking a Villa Ormond : Le due artiste vantano importanti esperienze internazionali e le loro composizioni si rivelano sempre dei grandi e sorprendenti spettacoli che affascinano il pubblico non solo per la bellezza delle ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè : 'invece di essere al Festival penserò di essere al Gay Village' : 24 ore ancora e Loredana Bertè affronterà il palco dell'Ariston per la decima volta, considerando la squalifica del 2008 con il brano 'Musica e parole'.'Cosa ti aspetti da me' è Un pezzo 'rock', scritto per Loredana da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, con la Bertè che promette poche sorprese di 'look'. Intervistata da Marco Molendini per il Messaggero, la Bertè è stata chiara.prosegui la letturaSanremo 2019, Loredana ...