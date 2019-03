Rikako Ikee | la nuotatrice malata di leucemia che commuove il mondo

Nuoto - la campionessa Rikako Ikee malata : Giappone sotto choc - l'annuncio terrificante : La grande promessa delle Olimpiadi del 2020 di Tokyo Rikako Ikee,di appena 19 anni, è malata: "Ho la leucemia". A darne la triste notizia è stata lei stessa mandando in choc l’intero mondo del Nuoto. Rikako ha spiegato di essersi sentita male durante un ritiro in Australia, dove ha scoperto della ma

Nuoto - l'annuncio shock di Rikako Ikee : 'Ho la leucemia - ma tornerò più forte' : Tokyo 2020 sarebbe stata l'occasione giusta per confrontarsi con le grandi del suo sport. A Ikee è invece toccata una battaglia ancor più dura, per la vita.

La campionessa del nuoto Rikako Ikee : "Ho la leucemia. Farò di tutto perché possiate vedermi ancora più forte" : La giovanissima campionessa di nuoto giapponese Rikako Ikee ha la leucemia. È stata la stessa 18enne, promessa stella del suo Paese ai Giochi di Tokyo del 2020, ad annunciare via Twitter l'esito choc di analisi cui si è sottoposta qualche tempo fa al ritorno da un periodo di allenamenti in Australia."Non ci posso ancora credere, sono ancora troppo confusa. Ma si tratta di un male da cui si può guarire se trattato in maniera ...

La stella del nuoto Rikako Ikee rivela : “Sono malata di leucemia” : La giovane nuotatrice Rikako Ikee, grande speranza per i Giochi di Tokyo, ha annunciato di essere malata di leucemia: l’atleta 18enne è diventata una star nel Paese dopo le 6 medaglie d’oro vinte ai Giochi Asiatici dello scorso anno. “Dopo un malore, sono tornata in fretta in Australia e dopo gli esami mi è stata diagnosticata la leucemia. Non riesco ancora a crederci“, ha scritto su Twitter. Ikee ha confermato che non ...

Nuoto sotto shock - la campionessa giapponese Rikako Ikee : “Ho la leucemia” : Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo del Nuoto e dello sport: la 19enne campionessa e primatista mondiale non potrà partecipare ai Mondiali in Corea, colpita dalla leucemia: "Adesso mi dedicherò alle cure e mi sforzerò di mostrare una Rikako Ikee ancora più forte".Continua a leggere

Nuoto - la campionessa giapponese Rikako Ikee è malata di leucemia - : La promessa delle Olimpiadi del 2020 si era sentita male dopo un ritiro in Australia. "Non riesco ancora a crederci, sono sconvolta" ha detto la 18enne. Ma ha promesso: "Mi dedicherò alle cure e mi ...

Nuoto - l’annuncio shock di Rikako Ikee : “ho la leucemia - sono in uno stato confusionale” : La nuotatrice giapponese ha rivelato di aver contratto la leucemia, twittando sui social di essere in stato confusionale Alla campionessa del Nuoto giapponese Rikako Ikee, la prima donna ad essere stata scelta come Most Valuable Player ai Giochi Asiatici dello scorso anno, è stata diagnosticata una leucemia, come ha rivelato oggi. “Non riesco ancora a crederci e sono in uno stato confusionale“, ha twittato la diciottenne. ...

Nuoto - Rikako Ikee malata di leucemia : la giapponese potrebbe dire addio alle competizioni : Una notizia molto triste riguarda il mondo del Nuoto. Come riporta il “New York Times” la giapponese Rikako Ikee è purtroppo malata di leucemia. Una diagnosi che non lascia scampo alle interpretazioni a 18 mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. Japanese swimming star Rikako Ikee diagnosed with leukemia. https://t.co/Nkk2oCC4ce — AP Sports (@AP_Sports) February 12, 2019 La diciottenne nipponica, vincitrice di sei medaglie d’oro ...