Protezione civile | il Consiglio europeo adotta nuove norme per rafforzare il sostegno in

Sanità - il ministro Grillo : “In Calabria valutiamo l’invio della Protezione civile” : “In Calabria, valutiamo anche l’invio della Protezione civile”. Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un’intervista alla trasmissione Piazzapulita in onda stasera su La7 e anticipata all’ANSA. I medici di Palmi hanno chiesto l’arrivo della Protezione civile perché costruisca un ospedale da campo con 300 posti letto. Interrogata in merito, Grillo ha risposto che “abbiamo pensato anche a ...

Allerta Meteo - si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’avviso della Protezione civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo Protezione civile domani : ancora tempo generalmente stabile sul Paese : tempo ancora generalmente stabile sull'Italia grazie all'alta pressione, con clima molto mite al centro-sud, interessato da correnti sud-occidentali. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Protezione civile - Borrelli : “nuova piattaforma che sfrutta i telefoni per diramare allerte” : In occasione di una riunione sulla rivisitazione dei Centri operativi misti a Catanzaro, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Borrelli, ha parlato dell’avvio di “una piattaforma che parte dal centro e arriva in periferia, dando la possibilita’ ai sindaci e a chi gestisce il territorio di poter diramare allerte a livello locale. Quindi, c’e’ un mix tra un allertamento nazionale e allertamento ...

Paura sulla statale : auto a fuoco durante la marcia - interviene Protezione civile : TORCHIAROLO - Grazie al tempestivo intervento di un volontario della Protezione civile di Torchiarolo, nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo, si è evitato il peggio sulla strada statale 613, la ...

Meteo Protezione civile domani : tempo generalmente stabile : La giornata di domani vedrà condizioni Meteo nuovamente più stabile sulla nostra penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Martedì 5 Marzo...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile : venti forti di burrasca in arrivo al Centro/Nord - ecco MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione in transito nella giornata di domani sull’Europa centrale, coinvolgerà marginalmente anche le regioni Centro-settentrionali italiane, determinando un’intensificazione della ventilazione, più significativa a quote di montagna ed alta collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo Protezione civile domani : debole peggioramento al Nord - stabile e mite al centro-sud : La giornata di domani sarà caratterizzata da un ritorno a condizioni di leggera instabilità al Nord Italia, lambito da correnti umide di origine Nord-atlantica. Al centro-sud invece tempo che...

Meteo Protezione civile domani : perturbazione attraversa il Sud Italia : Una veloce perturbazione interesserà nella giornata di domani il Meridione, apportando rovesci e locali temporali. Previsto anche in rinforzo della ventilazione. Vediamo tutti i dettagli nel...

Meteo Protezione civile domani : modesto peggioramento al Centro Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo generalmente stabili, ad eccezione del Centro Italia dove osserveremo un modesto peggioramento atmosferico, in particolare sulle regioni...

Catanzaro : successo per il corso su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” : Il corso di Protezione Civile (primo livello) su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” si è tenuto sabato scorso presso la Sala Convegni della Protezione Civile a Germaneto di Catanzaro. Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Calabria e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’evento ha registrato una buona partecipazione di iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria. Le tematiche trattate ...

Allerta Meteo della Protezione civile per le zone joniche : “nuovo flusso freddo dai Balcani - forti venti di Grecale e mareggiate al Sud tra stasera e domani” : Un flusso di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale giungerà sulle aree ioniche, determinando dalla serata di oggi e nella giornata di domani, un rinforzo dei venti da nord sulle regioni meridionali dell’Italia, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di ...

I mezzi della Protezione civile Caruano di Vittoria senza assicurazione : Nell'emergenza maltempo, i mezzi del gruppo di Protezione Civile "Caruano" di Vittoria sono rimasti bloccati per mancanza di assicurazione

Meteo Protezione civile domani : tempo in deciso miglioramento - temperature in aumento : Condizioni Meteo in deciso miglioramento domani dopo l'impulso perturbato di queste ore al Sud Italia. Alta pressione e temperature miti al Centro-Nord. Previsioni Meteo Martedì 26 Febbraio...