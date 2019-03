Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) È una bruttissima storia di maltrattamenti in famiglia e violenza quella denunciata da una ragazza di 23 anni della provincia di. Stando a quanto riportato da "Repubblica" - che ha intervistato la giovane - quand'era appena una quindicenne è stata vittima di abusi e violenze da parte dei suoiL'incubo sarebbe iniziato quando i familiari della ragazza siciliana hanno scoperto che era attratta dalle donne: in preda alla rabbia si sarebbero recati a scuola, l'avrebbero prelevata e da quel momento non solo sarebbe stata, ma anche violentata dal padre. La madre, dopo aver appreso della sua omosessualità, le avrebbe urlato contro: "una figliache"....

MediasetTgcom24 : Palermo,picchiata e abusata dai genitori: 'Meglio morta che lesbica' #Palermo - MediasetTgcom24 : Il padre l'ha stuprata e poi le ha detto: 'Tu queste cose devi guardare, non le donne' - MassimilianoWie : RT @PiramideRossa: Palermo, picchiata e abusata dai genitori: 'Meglio morta che lesbica' - Tgcom24 -