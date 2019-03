NBA 2019 | i risultati della notte 7 marzo | quarta vittoria consecutiva per San Antonio!

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago.Salgono a quattro le vittorie consecutive dei San Antonio Spurs, che si impongono sul campo degli Atlanta Hawks con il punteggio di 104-111 grazie ad un solido ultimo quarto e ad una prova di assoluto valore da parte di LaMarcus Aldridge (32 punti). Non fanno mancare il loro apporto Derrick White (18 punti) e DeMar DeRozan (14 punti), mentre non brilla Marco Belinelli (5 punti). Trae Young (22 punti) e John Collins (18 punti e 10 rimbalzi) non riescono a regalare il successo alla propria ...

