Meteo | oggi col maltempo al nord | nevica sulle Alpi Caldo al sud!

Meteo : altra perturbazione in arrivo - torna la pioggia stasera al nord : Come già vi anticipammo la scorsa settimana l'Italia vivrà una fase decisamente più dinamica nel corso di questo marzo, caratterizzata da un'alternanza rapida tra alte...

Tornano freddo - neve e pioggia. Meteo - l’inverno non molla la presa sull’Italia : Colpo di coda dell’ inverno. Almeno per ora la primavera può attendere. L’alta pressione che ha stazionato sul nostro paese infatti è destinata a lasciare spazio a un ciclone che, nel fine settimana, farà la sua comparsa. Se la giornata di domani non dovrebbe subire grosse variazioni, sabato ecco un vero e proprio ribaltone con una nuova ondata di piogge, neve in quota e grandine. La perturbazione interesserà molte zone italiane ma si tratterà ...