Gerardo Greco | un caso a Mediaset Parla il capo di Rete4 | ' In Rai era un numero uno | ma

liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) È durato poco, alla guida del Tg e di un programma di approfondimento. Sebastiano Lombardi , direttore della rete, spiega perché in una intervista alla Stampa di oggi. 'Anche ...

GhiribelliIvana : @AlvisiConci @agorarai @EnricaSabatini Schifosa , QUANTO MANCA GERARDO GRECO - SorrentinoAnt10 : RT @FrancaBernardi6: @PatriziaRametta @Capezzone Onestamente sono in po dicanni vhe la Rai o La7 nelle trasmissioni politiche non le guardo… - FrancaBernardi6 : @PatriziaRametta @Capezzone Onestamente sono in po dicanni vhe la Rai o La7 nelle trasmissioni politiche non le gua… -