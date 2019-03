E Trump ordinò ' Fate sparire le mie pagelle'

Cnn : Trump ordinò nulla osta per figlia : 2.58 Il presidente Trump ha fatto pressioni per far ottenere al genero Jared Kushner ma anche alla figlia Ivanka il nulla osta di sicurezza per le informazioni più sensibili della Casa Bianca. Lo rivela la Cnn. Il presidente ha il potere di decidere sulla concessione dei nulla osta, anche contro il parere dell'intelligence,ma il fatto che sia Trump e sia la figlia Ivanka abbiano negato ogni coinvolgimento in questo processo solleva molti ...

Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner - dice il New York Times : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner – marito di Ivanka Trump e stretto consigliere della Casa Bianca –, secondo quattro fonti consultate dal New

Trump ordinò al suo avvocato di mentire al Congresso sul suo grattacielo a Mosca : Nuova tegola su Trump. Secondo il sito BuzzFeed, che cita fonti investigative, il presidente Usa ordinò al suo ex avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sulle trattative per costruire...

