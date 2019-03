BORSA MILANO attende Bce | banche deboli | cala auto | Erg sopra minimi

BORSA : Milano prosegue in calo con banche : Milano, 7 MAR - La Borsa di Milano, -0,1%, prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre sono in rialzo le utility. Lo spread tra ...

Donne e potere : anche la BORSA di Milano ha bisogno di una Fearless Girl : Milano - E' l'ora di mettere una 'Fearless Girl' dietro 'il dito' di Maurizio Cattelan. Piazza Affari da anni è parte del circuito della Borsa di Londra e si è sempre ispirata a quella anglosassone. ...

BORSA Italiana oggi - Milano debole. Spread in calo : Con l'acquisto di titoli del QE che è stato interrotto a fine 2018, i prestiti a lungo termine e a basso tasso rivolti alle banche rappresenterebbero una decisa boccata di ossigeno per un'economia ...

BORSA MILANO poco mossa in attesa Bce - bene Tim - bancari senza spunti : Piazza Affari apre poco mossa, in vista dell'incontro della Bce che potrebbe annunciare nuove misure di stimolo all'economia nella forma di finanziamenti alle banche a basso costo. Oggi nel primo pomeriggio la conferenza stampa della Bce potrebbe dare una direzione al mercato. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'...

BORSA - Milano brilla con Fca e Telecom. Spread sotto 250 : Nella nota mensile dell'Istat inoltre si legge che l'indice anticipatore mostra a febbraio un'ulteriore contrazione, confermando le difficoltà dell'attuale fase ciclica dell'economia italiana. Si ...

BORSA : Milano chiude a +0 - 66% : ANSA, - Milano, 6 MAR - Piazza Affari chiude in rialzo. IL Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 20.851 punti.

BORSA Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

BORSA Italiana oggi - Milano prima in Europa. Spread stabile : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

BORSA : Milano prima in Europa - +0 - 4% - : Milano, 6 MAR - Piazza Affari si conferma in rialzo al traguardo di metà seduta, Ftse Mib +0,4%,, spinta da Fca, +4,9%, all'indomani della conferma degli investimenti in Italia da parte dell'...

BORSA Italiana oggi - Milano poco mossa. Spread fermo : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong , prima della chiusura, avanza dello 0,3%.

BORSA : Milano apre poco variata - +0 - 08% : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano apre poco variata, con l'indice Ftse Mib appena sopra la parità, +0,08%, a 20.733 punti. 6 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA : Milano apre poco variata - +0 - 08% : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano apre poco variata, con l'indice Ftse Mib appena sopra la parità, +0,08%, a 20.733 punti.

BORSA Italiana oggi - Milano chiude sulla parità. Spread stabile : BORSE ASIATICHE - Chiudono in netto rialzo le principali borse cinesi grazie all'annuncio da parte di Pechino di un ampio taglio delle tasse per sostenere l'economia in rallentamento. La Borsa di ...

BORSA : Milano ancora piatta - giù Amplifon : ANSA, - Milano, 5 MAR - La Borsa di Milano, +0,5%, ingrana la marcia e procede in rialzo, in controtendenza con gli altri listini europei. A Piazza Affari procedono in terreno positivo le banche ...