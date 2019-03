Atlantia | ricavi positivi nel 2018 In aumento il cash flow operativo

Atlantia : la new entry Abertis sostiene i ricavi e l'ebitda del 2018 : Con l'acquisizione di Abertis, il gruppo Atlantia gestisce 14.000 chilometri di autostrade a pedaggio in 16 Paesi del mondo e gli aeroporti di Roma in Italia e di Nizza in Francia che servono complessivamente oltre 60 milioni di passeggeri l'anno. Il risultato complessivo proforma 2018 registra 11 miliardi di euro di ...