Annunciato il Nintendo Labo Kit VR in arrivo per Switch

LITTLE FRIENDS : DOGS & CATS Annunciato per Nintendo Switch : È giunto il momento di incontrare il tuo nuovo migliore amico! Il publisher indie Sold Out è lieto di annunciare che questa primavera LITTLE FRIENDS: DOGS & CATS, il nuovo pet simulator, sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Scegli tra un gran varietà di cuccioli e gattini per giocarci insieme, nutrirli, accarezzarli e vestirli in una simulazione adorabile, divertente per tutte le età. Conosci ...

Annunciato Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch : il trailer con i Pokémon di ottava generazione : Nella giornata di oggi, 27 febbraio, Nintendo ha alzato il sipario su Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Dopo aver fissato del tutto a sorpresa un nuovo Nintendo Direct tutto dedicato ai mostriciattoli tascabili giapponesi, il colosso di Kyoto ha quindi mostrato finalmente le prime sequenze e snocciolato dettagli assai golosi per il gioco conosciuto precedentemente come Pokémon RPG 2019. Lasciando da parte i tantissimi rumor emersi ...

Tangledeep : il dungeon crawler dallo stile retro è stato Annunciato per Nintendo Switch : Tangledeep di Impact Gameworks è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Gamingbolt. Presentandosi come un dungeon crawler ispirato ai classici giochi di ruolo dell'era dei 16 bit, Tangledeep offre numerosi personaggi tra cui scegliere, 12 lavori da padroneggiare, oltre 100 abilità e moltissimi oggetti da scoprire. Caratterizzato da un mix di gioco generato proceduralmente e realizzato a mano, il combattimento di Tangledeep è tattico e a ...

Annunciato Power Rangers : Battle for the Grid - un picchiaduro cross-platform in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Come segnala Venturebeat, Power Rangers: Battle for the Grid è un nuovo gioco di combattimento cross-platform che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'aprile 2019. La versione PC uscirà nel corso dell'anno.I giocatori saranno in grado di combattersi vestendo i panni dei personaggi Power Rangers, anche se i loro amici sono in possesso di piattaforme diverse. Questo per soddisfare le richieste degli utenti che ...