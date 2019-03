Almeno 18 persone sono state ferite in un’esplosione a Jammu | nella parte indiana del

Un attentatore suicida ha ucciso Almeno 16 persone vicino all’aeroporto di Jalalabad - in Afghanistan : Mercoledì un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino all’ufficio di una società di costruzioni nei pressi dell’aeroporto di Jalalabad, nella provincia afghana di Nangarhar, uccidendo almeno 16 persone. Nell’esplosione e nelle successive operazioni di polizia, ha detto Attaullah Khogyaniun,

Alabama - tornado devastante uccide Almeno 23 persone : Un violentissimo tornado si è abbattuto su Beauregard, una piccola comunità situata non molto lontana da Montgomery, la capitale dell'Alabama. L'allerta meteo, in seguito alla portata della violenta furia del ciclone, è stata estesa anche ad altri Stati americani: Georgia, Florida e South Carolina. Bilancio dei morti e dei feriti del tornado Ad ora, si contano almeno 23 morti e sembra che tra le vittime ci siano anche due bambini piccoli - ...

Almeno otto persone sono morte nei nuovi scontri in Kashmir tra India e Pakistan : Almeno otto persone – sei civlili e due militari – sono morti ieri in Kashmir, la zona contea tra Pakistan e India. Il Pakistan ha detto che due suoi militari sono morti a seguito di uno scontro a fuoco con

Almeno 18 persone sono morte in un attentato a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 18 persone sono morte in un attentato nei pressi di un hotel a Mogadiscio, in Somalia: la polizia ha detto che prima è esplosa un’autobomba, giovedì sera, e poi nella notte c’è stato uno scontro a fuoco tra alcuni miliziani

La previsione dei candidati Pd : alle primarie Almeno un milione di persone : Giustizia A Sky si parla subito di Matteo Renzi, «Se io sarò segretario e Renzi vorrà impegnarsi io sarò l'uomo più felice del mondo» ha detto Zingaretti, e della vicenda giudiziaria che ha travolto ...

Indonesia - crollo in una miniera : “Almeno 60 persone intrappolate” : Un crollo si è verificato in una miniera illegale nell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Decine di persone sono rimaste sepolte. Un portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri ha riferito che il grave incidente è stato causato dal cedimento delle travi di sostegno, per effetto "dell’instabilità del terreno e delle gallerie troppo numerose".Continua a leggere

Almeno 60 persone sono disperse dopo che una frana ha bloccato l’accesso a una miniera d’oro illegale in Indonesia : Almeno 60 persone sono disperse dopo che una frana ha bloccato l’accesso a una miniera d’oro illegale in Indonesia. La miniera si trova nel distretto di Bolaang Mongondow, nel Sulawesi settentrionale. L’Agenzia Indonesiana per i disastri ha confermato che ci

Almeno 39 persone sono morte in Nigeria negli scontri dovuti alle elezioni : Almeno 39 persone sono morte negli scontri dovuti alle elezioni in Nigeria di sabato 23 febbraio. Lo hanno detto alcune associazioni Nigeriane, mentre ancora si attendono i risultati delle elezioni. Il 25 febbraio il conteggio dei voti era stato sospeso

In India sono morte Almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando : Nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India, almeno 70 persone sono morte e altre 200 sono state ricoverate per aver bevuto liquore prodotto illegalmente: tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat. La notizia è

Svizzera - valanga travolge sciatori su una pista segnata : Almeno dieci persone coinvolte : “Varie persone” sono state travolte da una valanga a Crans Montana, un paese del Canton Vallese sulle Alpi svizzere. Sotto la neve, secondo le stime della polizia del Cantone Vallese, potrebbero esserci 10-12 sciatori. O forse molti di più. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. I soccorritori sono sul posto. Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des ...

Svizzera - valanga travolge sciatori a Crans Montana : Almeno dieci persone coinvolte : “Varie persone” sono state travolte da una valanga a Crans Montana, un paese del Canton Vallese sulle Alpi svizzere. Sotto la neve, secondo quanto fa sapere la polizia del Cantone Vallese, ci sono 10-12 sciatori. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. I soccorritori sono sul posto. Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis ...

Almeno tredici persone sono morte in due esplosioni nella città di Idlib - in Siria : Due esplosioni nella città di Idlib, nel nord-ovest della Siria, hanno provocato la morte di Almeno dieci persone e il ferimento di altre venticinque. Le esplosioni sono avvenute nel quartiere di al-Qusu, a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, e sono

In Bangladesh 8 persone sono morte e Almeno 50 sono state ferite in un incendio in una baraccopoli : A Chittagong, in Bangladesh, almeno otto persone sono morte e più di 50 sono rimaste ferite a causa di un incendio in una baraccopoli, che ha distrutto più di 200 abitazioni. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l’incendio

Nell’ultimo mese Almeno 70 persone sono morte di morbillo nelle Filippine : Nell’ultimo mese almeno 70 persone, tra cui molti bambini, sono morte di morbillo nelle Filippine. Già alcuni giorni fa il ministero della Salute filippino aveva detto che nel paese era in corso un’epidemia, con focolai in diverse regioni. A gennaio erano