Allegri conferma scoop di Corona ' Calciatori della Juventus a cena con modelle'

Juventus - Allegri conferma lo scoop di Corona : “vera la cena con le modelle” : Fabrizio Corona ha lanciato la bomba relativa ad una festa tra modelle e calciatori della Juventus , Allegri ha conferma to il party “Il gossip degli ultimi giorni ha fatto bene, ha dato un po’ di brio all’ambiente. Non faccio il guardiano, faccio l’allenatore. Era una cena dove si sono divertiti e hanno fatto bene, tra l’altro poi abbiamo vinto la partita dopo: quindi ha portato pure fortuna“. ...

Allegri lascia la Juve - ecco la nuova destinazione : c’è la conferma! : Massimiliano Allegri sembrerebbe esser ormai pronto a dire addio alla Juve ntus al termine della stagione. Un divorzio ormai annunciato, il quale potrebbe trovare conferme già nelle prossime settimane dopo il colloquio con la dirigenza Juve ntina. Un confronto che andrà in scena dopo il match di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, un confronto che […] More

Napoli-Juventus 0-0 La Diretta Ancelotti conferma Milik e Allegri recupera Ronaldo : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Allegri a rischio squalifica : arriva la conferma dall’Uefa : Massimiliano Allegri, come Simeone, potrebbe rischiare la squalifica in Champions League. Indice puntato verso il tecnico bianconero e la Juventus per essersi presentati in netto ritardo al calcio d’inizio del secondo tempo del match contro l’Atletico Madrid. Come evidenziato dalla “Gazzetta dello Sport”, Allegri sarebbe finito sotto gli occhi attenti dell’Uefa. Nulla a che vedere […] More