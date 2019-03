To Your Eternity | qual è il significato della vita?

nerdgate

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Dopo il pluripremiato best seller A Silent Voice, Yoshitoki Oima torna ad emozionare i suoi lettori con la nuova serie Toedita in Italia da Edizioni Star Comics. Il primo volume ci proietterà nel mondo di Fushi, un essere immortale senza forma ed emozioni, che un giorno si ritrovò sulla Terra. Inizia così un lento cammino che lo porterà a incontrare l’umanità e “la”. Toha già tutte le carte in regola per fare emozionare e appassionare i fan di Oima, proprio come A Silent Voice. In questa serie, dove, morte, sentimenti e reincarnazione si intrecciano, ha già vinto diversi riconoscimenti in Giappone e Francia come “Miglior Nuova Serie”. Il primo volume sarà disponibile in fumetteria e su Amazon a partire dal prossimo 17 Aprile. Se siete desiderosi di un’anteprima, potrete trovare le prime pagine qui. Per ulteriori aggiornamenti ed ...

