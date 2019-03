Tare politico | ' L' Albania ha sofferto | l' opposizione torni in Parlamento'

“Presidente - chi è il vero politico?”. La domanda dello studente a MatTarella. E il capo dello Stato risponde così : “Presidente, che caratteristiche devo avere un politico e che cosa significa, precisamente, dire di una persona che è un politico?”. Come di consueto, il Quirinale ha aperto le proprie porte alle scuole italiane e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto alle domande dei ragazzi. L'articolo “Presidente, chi è il vero politico?”. La domanda dello studente a Mattarella. E il capo dello Stato risponde ...

Silvio Berlusconi - la profezia sul futuro politico di Matteo Salvini : "Perché deve sTare molto attento" : Da un lato Matteo Salvini in una serie di interviste dice chiaro e tondo che non tornerà più con Silvio Berlusconi: parole pubbliche, consegnate agli italiani all'indomani del voto in Sardegna. Dall'altro c'è un Cavaliere ovviamente amareggiato per questo ma felice per il naufragio dei grillini. E i

Diciotti - Cacciari : “Salvini? Ha fatto peggio di un reato. Ma è un caso politico - errore intenTare procedimento giudiziario” : “caso Diciotti-Salvini? Per me è stato sempre un problema squisitamente politico. Se fosse dipeso da me, non avrei assolutamente intentato questo procedimento nei confronti di Salvini, che va affrontato, contestato e, a parer mio, mandato a casa politicamente”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari che, a Otto e Mezzo (La7), si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Cacciari ...

L'Unione Europea è un progetto politico elitario - fallimenTare - figlio di un'analisi storica totalmente sbagliata. : Le diversità di lingua, di cultura e la frammentazione politica non erano affatto un ostacolo né per la diffusione delle conoscenze, né per i commerci e l'economia. Ecco una mappa con le principali ...

Rebel Inc. è la nuova simulazione politico-miliTare degli autori di Plague Inc. : Rebel Inc. è una simulazione strategica politico-militare in cui dovrete gestire una spietata rivoluzione insorta nel dopoguerra nel tentativo di stabilizzare la regione conquistando cuori e menti destreggiandovi tra le priorità civili e militari. Il gioco offre cinque dettagliate regioni da stabilizzare basate su un mondo di gioco dettagliato e realistico, offre una rappresentazione innovativa delle moderne tecniche antisommossa e presenta ...

Utoya - uno spettacolo politico per racconTare una strage dai tanti interrogativi : Foto SerenaSerrani, Venerdì 8 febbraio al teatro Binario di Cotignola alle 21 uno spettacolo con Arianna Scommegna e Mattia Fabris che trae spunto dalla cronaca recente per aprire interrogativi e far riflettere sul presente. Il titolo è Utoya, l'isola in cui il 22 luglio 2011 l'allora trentenne Anders Breivik uccise in un'ora e mezza 67 ragazzi tra i ...

Un politico americano propone una tassa sui videogiochi violenti per aumenTare la sicurezza nelle scuole : Gli Stati Uniti sono tristemente famosi per le decine di sparatorie avvenute negli edifici scolastici ad opera di studenti che per vari motivi (spesso anche a causa di bullismo) decidono di procurarsi un'arma da fuoco ed usarla contro i loro stessi compagni. Come principali colpevoli sono (come sempre) chiamati in causa i videogiochi ed infatti l politico repubblicano Chris Quinn ha proposto una tassa del 10% su tutte le versioni fisiche dei ...

TaTarella - la Camera ricorda 'Pinuccio' - il politico pugliese che inventò una Destra che non c'è più : A 20 anni dalla scomparsa il polkitico di Cerignola verrà ricordato nella storica Sala della Lupa alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel corso di un incontro organizzato dalla Fondazione Tatarella

“C’è Grillo” - Pd pronto a interrogazione parlamenTare per il programma di Rai2 su Beppe Grillo : “Soldi del servizio pubblico per pagare leader politico” : Continuano le polemiche politiche per “C’è Grillo”, il programma che andrà in onda lunedì sera su Rai2 dedicato ai 40 anni di attività del comico genovese Beppe Grillo. Un “revaival“, come è stato definito, che si inserisce nel format ideato dal direttore della rete Carlo Freccero e che ripropone una sorta di “best of” della carriera di Grillo. Dopo la polemica politica per la decisione della seconda ...

Paolo Becchi : 'Perché Matteo Salvini deve eviTare il processo politico'. Drammatico rischio per l'Italia : ... in questo caso una parte dell' Ordine giudiziario, qualche volta non rispondono al supremo interesse della Nazione ma a logiche del tutto differenti, talvolta di appartenenza politica, talvolta per ...

Arresto Battisti : esulta mondo politico. MatTarella : bene cattura - sia così per gli altri latitanti : Piena soddisfazione e ringraziamenti alle forze dell'ordine da tutti i partiti politici. Compiacimento per il risultato raggiunto è stato espresso anche dal presidente Conte che ha voluto ringraziare ...

