Per l' Ocse il governo gialloverde porterà l' Italia sottozero

ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L'economia mondiale sta rallentando. O per dirla con il capo economista dell', Laurence Boone, “sta affrontando ostacoli sempre più grandi”. E se nel 2018 la crescita è stata del 3,6 per cento, quest'anno e il prossimo bisognerà accontentarsi di un +3,3 per cento e di un +3,4 per cento. Così alm

Corriere : L’Ocse abbassa le stime per l’Italia: nel 2019 Pil a -0,2% - BozzaLbozza412 : RT @gildo1959: l'ocse dice che per il 2019 il pil diminuirà a -0,2% e quindi nkn far partire le opere pubbliche immediatamente cantierabili… - Massimi47715989 : L'Ocse rivede al ribasso la crescita italiana - Economia - ANSA -