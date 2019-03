Mazda CX-30 | il nuovo crossover presentato al Salone di Ginevra

Salone di Ginevra : Mazda CX-30 - il nuovo crossover nipponico : CX-30 è il nuovo crossover Mazda : una macchina sportiva e compatta, ma sobria, elegante già pronta per la commercializzazione. CX-30 si 'infila' nella gamma Mazda tra CX-3 e CX-5 : è lunga 4.395 ...

Mazda - ecco il nuovo crossover CX-30 : La commercializzazione avverrà in tutto il mondo e sarà in vendita in Europa a partire da questa estate. Esteticamente il nuovo crossover compatto che combina l'immagine robusta di un suv con l'...