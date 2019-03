Lo strappo di Di Maio sulla legittima difesa | Legge che non entusiasma

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il M5S si impunta, non tradirà, ma ci tiene a farlo sapere: la"non" né Diné diversi suoi collaboratori. Tira una brutta aria. La fronda grillina è in fibrillazione e il capo politico getta sassi contro la riforma proprio nel giorno in cui dovrebbe arrivare il via libera definitivo della Camera alla.Sembra quasi che il pentastellato stia provando a svincolarsi da quella che definisce "unadella Lega". Non grillina. "Come quando si è votata lacontro la corruzione voluta dal M5S - spiega Di- non è che ci fosse tutto questo entusiasmo nella Lega. Allo stesso modo, quando si vota lasula, che è unache sta nel contratto e che per questo porteremo avanti perché noi siamo leali, non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5S".Non è chiaro l'intento del capo politico grillino. Forse le sue parole sono un ...

Musso___ : <ieri, quando Luigi Di Maio ha pronunciato due parole che hanno il segno della distensione nei confronti di Bankita… - Avv_Cinquepalmi : NUOVO STRAPPO -