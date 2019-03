Davines e Slow Food promuovono l' importanza di un' alimentazione etica e sostenibile

Davines con Slow Food per l’alimentazione consapevole : Food for Change è un’iniziativa che promuove l’importanza di nutrirsi in modo sostenibile. Anche Davines, il brand haircare parmense specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la cura dei capelli e della pelle per case cosmetiche di fama mondiale, collabora con Slow Food a questo programma Il marchio unisce così le forze con l’associazione internazionale no profit con l’obiettivo di educare le persone a scelte alimentari ...