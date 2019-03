Aida Nizar protagonista di un nuovo reality stavolta in Cile

blogo

(Di mercoledì 6 marzo 2019). Professione: concorrente deidi mezzo mondo. La provocatrice spagnola ha avuto modo di farsi conoscere grazie al Grande Fratello in Spagna, poi ha preso parte a L'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip (sempre nella penisola iberica). Lo scorso anno, grazie a Barbara d'Urso, è poi sbarcata nella Casa del Grande Fratello italiano, portando scompiglio. E ora?giro, nuova corsa.La, come hanno riportato i colleghi di BubinoBlog, è una delle protagoniste delResistirè, la versionena (ed estrema) di Stranded With a Million Dollars in onda sul canale Mega: dovrà sopravvivere con altre celebrities disperse tra le montagne. Lo scopo del? Lottare per la sopravvivenza, senza viveri o aiuti di alcun genere a disposizione. Cosa combineràin questa nuova esperienza? E soprattutto: quanto riuscirà a resistere?prosegui la ...

