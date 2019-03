A Roma il 31 maggio 2019 “La Voce dei Poeti” | IV edizione | Pace e Giustizia

La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio Battisti (video) : Nella prima delle due serate Romane dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei Negramaro a Roma, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordato Giuliano Sangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore". D'altronde Roma è una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di ...

Davide Astori morto un anno fa - il derby Lazio-Roma ferma al 13 minuto : il commosso omaggio all'Olimpico : Un anno dalla morte di Davide Astori . Il 4 marzo del 2018 il capitano della Fiorentina è morto nel sonno mentre si trovava nell'albergo che ospitava i viola a Udine, prima della trasferta di ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...

F2 - Mick Schumacher presenta il suo nuovo casco : spunta un omaggio cRomatico a papà Michael [FOTO] : Il figlio del Kaiser ha mostrato il casco che utilizzerà nel campionato di Formula 2 al volante della Prema Nuova stagione e anche nuovo casco per Mick Schumacher, pronto per il Mondiale di Formula 2. Dopo aver trionfato la scorsa stagione nella F3 Europea, il pilota tedesco affronterà una nuova sfida al volante della Prema, scuderia che ha puntato molto sul figlio del Kaiser in questi anni, così come ha fatto di recente la Ferrari che lo ...

Sinfonie in Sal Maggiore - Sal Da Vinci al Teatro Brancaccio di Roma : data - orario - biglietti e recensione : Sabato 23 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma debutta Sal Da Vinci con il suo “Sinfonie in Sal Maggiore”, un vero e proprio viaggio nella storia della musica italiana e dei classici della tradizione napoletana. A seguire troverete tutte le informazioni utili per assistere a quest’evento unico con l’orario d’inizio, i prezzi dei biglietti e la nostra recensione dello show musicale di Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, un ...

Lo stadio della Roma divide la maggioranza grillina : Roma. A spaventare e dividere il M5s capitolino in questi giorni non c’è solo Ama. Dopo la pubblicazione del parere del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nell'area di Tor di Valle, torna in agenda lo stadio della Roma. Oggi l’Assemblea capitolina gli dedicherà un consiglio straordinario.

Morto Gianni Fucci - uno dei maggiori poeti dialettali Romagnoli del secondo Novecento : Lo scrittore Gianni Fucci, uno dei maggiori poeta dialettali romagnoli del secondo Novecento, autore di numerose raccolte di versi, è Morto all'ospedale di Santarcangelo di Romagna , Rimini, all'età ...

Acustico tour 2019 di Briga - a maggio date speciali Milano e Roma : Roma, 14 feb. , askanews, - Domani, venerdì 15 febbraio, dalle 11, aprono le prevendite per le due date speciali di "Acustico tour 2019" di Briga, il 10 maggio al Teatro Principe di Milano e il 17 ...

AgRomafie - volume d’affari in crescita : 24 - 5 miliardi di euro nel 2018. Maggior parte delle denunce è per caporalato : 24,5 miliardi di euro: è il volume d’affari complessivo annuale delle Agromafie, che nel 2018 ha avuto un aumento del 12,4%. Una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere per la circolazione delle merci e dei capitali. Non solo, dati della Guardia di Finanza, diffusi in occasione della presentazione del VI Rapporto sulle Agromafie ...

Roma - 17enne suicida/ Lo stupro e il tentativo di togliersi la vita a maggio : Roma, 17enne suicida: aveva già tentato di togliersi la vita a maggio. A gennaio denunciò lo stupro di un tassista "Sono stata aggredita"

BICI POSSONO CIRCOLARE CONTRomaNO/ Nuovo codice della strada : 'non comporta rischi maggiori per i ciclisti' : Nuovo codice della strada, ecco cosa cambia con il Nuovo disegno di legge Lega-M5s: BICI CONTROMANO, no fumo e cellulare alla guida e limiti di velocità

Festival del Cinema Spagnolo dal 2 all’ 8 maggio a Roma : Si tiene a Roma, presso il Cinema Farnese di Campo dè Fiori, dal 2 all’8 maggio 2019 la dodicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo dedicato al Cinema Spagnolo e latinoamericano di qualità. L’immagine ufficiale di questa edizione del Festival è opera di Esteban Villalta Marzi, artista italo-Spagnolo di fama internazionale che tra gli anni Ottanta e Novanta diventa un membro attivo del movimento artistico “Movida Madrilena”, ...

Omaggio a Pino Daniele - la band Iesaino' nel Salotto di Pulcinella a Roma : Venerdì 22 febbraio, nel Salotto di Pulcinella, piccolo teatro napoletano a Roma, si esibirà in concerto la band Iesaino' per il tour 'Mal di te', un Omaggio a Pino Daniele, oltre i confini della sua ...

La Roma dei Re ai Musei Capitolini fino al 5 maggio : In mostra ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, nuova e importante mostra ad ingresso gratuito per