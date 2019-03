Trerotola | candidato centrosinistra in Basilicata | “Almirante mio unico politico di

In Basilicata il centrosinistra trova l’unità - Trerotola candidato governatore : In Basilicata, il centrosinistra ritrova l’unità sulla candidatura alla presidenza della Regione. A mettere tutti d’accordo – si fa per dire – il passo di lato del governatore uscente, Marcello Pittella, che contro tutti e tutto fino a meno di quarantott’ore fa, di mollare non voleva sentirne parlare. Un tirare dritto a tutti i costi, quello dell’esponente Pd, in barba alla sospensione dalla sua carica di governatore dello scorso luglio, perché ...