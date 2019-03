NISSAN IMq concept - Anticipa la futura crossover compatta

quattroruote

(Di martedì 5 marzo 2019) Loffensiva dellanel campo del design continua anche al Salone di Ginevra. Dove è la volta dellaIMq, che prefigura la visionedel marchio nipponico nel settore dellecompatte. In cui lagioca da anni da protagonista assoluta.tempo di osare. Lunga 4,56 metri e alta 1,56, la IMq è più grande dellattuale Qashqai, e appare come una ruote alte audace e dalla forte impronta stilistica. Lo si nota dalla carrozzeria tutta spigoli, tagli e forme sinuose, con un pianale piuttosto alto da terra, anche grazie ai cerchi da ben 22 pollici equipaggiati con pneumatici Bridgestone Connect semi-slick che inviano al guidatore informazioni - tipo, carico, pressione, temperatura, livello di aderenza, usura pneumatici - tramite uninterfaccia grafica. Un prototipo, questa IMq, che ha un evidente tono off-road, non solo per il muso e la coda svasati, ma pure ...

