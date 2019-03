MotoGp | Marquez pronto all' esordio | ' ' In Qatar quasi al top' '

MotoGp - Gp Qatar Preview : Marquez - 'Sono quasi al 100%' : Nonostante l'intervento, il Campione del Mondo in carica non ha perso tempo totalizzando centinaia ore di fisioterapia negli ultimi mesi e adesso non vede l'ora di iniziare la stagione per difendere ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez resta il favorito n.1. Lo spagnolo punta ad allungare la striscia dei record : Il Mondiale MotoGP 2019 avrà diversi numeri interessati. 71, come il numero dell’edizione del campionato della classe regina. 19, come le gare in calendario. 22, come i partecipanti al via. 6, come le case costruttrici. 1, come il numero dei favoriti: Marc Marquez. Inutile fare finta di niente o girarci attorno. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, anzi tri-campione del mondo in carica, parte anche in questo campionato come ...

MotoGp – L’infortunio alla spalla è ormai superato - Marquez pronto per il Qatar : le parole di Marc alla vigilia dell’esordio stagionale : Marc Marquez motivato, positivo e ottimista alla vigilia dell’esordio stagionale: le parole del campione del mondo in carica in vista del Gp del Qatar L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di MotoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGp - tutti contro Honda : in Qatar parte la sfida al trono di Marquez : C'è il dream team da una parte, con Marquez e Lorenzo, e il Team Rosso dall'altra. Rosso speranza ovviamente, quella di Dovizioso e Petrucci , neo acquisto che ha entusiasmato ai test invernali ...

MotoGp – Vigilia di campionato… al bacio per Marquez : coccole e tenerezze con la sua Lucia prima del Gp del Qatar [FOTO] : Marc Marquez e il dolce bacio con la fidanzata Lucia Rivera Romero alla Vigilia del campionato 2019 di MotoGp Marc Marquez non ha più segreti: alla Vigilia della stagione 2019 di MotoGp, il campione del mondo in carica è stato ‘pizzicato’ con la sua nuova fiamma. Se in molti, fino a poco tempo fa, avevano dubbi riguardalo l’orientamento sessuale dello spagnolo della Honda, adesso li hanno del tutto rimossi: Marquez è ...

MotoGp al via in Qatar : da Valentino Rossi a Dovizioso tutti a caccia del padrone Marquez : Il Mondiale MotoGp che parte domenica 10 marzo sarà ovviamente una caccia a Marc Marquez, vincitore degli ultimi tre campionati, e di cinque sui sei che ha disputato in top class,. Se lui è il rider ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

F1 – Hamilton in Qatar per l’esordio della MotoGp : “non ho il fisico alla Marquez - non fatevi prendere troppo da questa cosa” : Lewis Hamilton in Qatar per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: il campione del mondo di F1 assisterà dal vivo alla gara a due ruote I test di F1 di Barcellona sono terminati, i piloti adesso danno appuntamento a tutti gli appassionati al 17 marzo per il Gp d’Australia, valido per la prima gara della stagione 2019. Prima di volare nella terra dei canguri, però il campione del mondo in carica di F1 ha deciso di fare tappa in ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGp – Marquez - lo psicologo e Dovizioso : “Andrea? Si è nascosto nei test!” : Marc Marquez pronto all’esordio stagionale, la condizione fisica recuperata al 100%: il campione del mondo tra psicologi e… ‘nascondini’ Mancano 10 giorni esatti al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I tifosi non vedono l’ora di assistere allo spettacolo della prima gara dell’anno e di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi il Gp del Qatar, mentre i piloti si godono gli ultimi giorni di relax, per ...

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi sul nuovo Mondiale : “i migliori piloti della storia - Marquez e Lorenzo? Ecco cosa penso” : Il Mondiale 2019 e la convivenza in Honda tra Marquez e Lorenzo, Ezpeleta non ha dubbi: le parole del CEO Dorna Manca sempre meno per l’esordio stagionale di MotoGp: i piloti della categoria hanno disputato l’ultima sessione di test invernali per godersi adesso un’ultima settimana di relax, durante la quale cercheranno la concentrazione giusta per il Gp del Qatar, prima gara del Mondiale 2019. Intervistato da Marca, ...