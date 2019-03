' Isola dei famosi' | il pianto di Riccardo Fogli | Corona gli dà del cornuto e lui si

Isola dei Famosi - Belen difende Riccardo Fogli. Corona diventa una iena e insulta la Rodriguez : Fabrizio Corona non ha digerito l'attacco della sua amata Belen Rodriguez , talmente amata che vorrebbe tornare con lei. Diceva,. Fabrizio Corona odia chi lo contraddice. E così, fiero del gesto di ...

Isola dei Famosi - Jeremias eliminato e Ignazio Moser sbotta : 'Poverini - invidiosi' : L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi si è rivelata piuttosto scoppiettante. Al termine del televoto Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare l'Honduras per fare il suo ritorno in Italia. L'eliminazione del fratellino di Cecilia e Belen non è affatto piaciuta ad Ignazio Moser. L'avventura di Jeremias all'interno del reality-show è stata breve ma intensa. L'argentino fin da subito ha potuto contare sul sostegno di Soleil Sorge con la quale ha ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi - la moglie di Kaspar : ‘Accordi anche con Alvin prima di partire’ : Puntata scoppiettante oggi a Mattino 5: Valentina Maccarone, moglie di Kaspar Capparoni, ha parlato della possibile presenza di accordi tra i naufraghi ben prima della partenza per l’Honduras, spiegando che suo marito si sentiva spesso - e aveva fatto accordi - anche con l’inviato Alvin. Valentina Maccarone parla di accordi tra Kaspar, i naufraghi ed Alvin La moglie di Capparoni oggi è stata intervistata a Mattino 5, condotto da Federica ...

Belen vs Corona dopo L’Isola dei Famosi - la replica social di Fabrizio è velenosissima : ”senza eccessi di protagonismo non sai stare” : Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 14, l’ex re dei paparazzi replica al veleno contro l’ex fidanzata argentina dopo averle giurato amore eterno, è ora per Fabrizio Corona di attaccare Belen Rodriguez. Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 14, l’apparizione dell’ex re dei paparazzi in un video messaggio in cui confessava a Riccardo Fogli ...

Jeremias Rodriguez eliminato/ Luxuria : 'Il pubblico è sadico!' - Isola dei Famosi - : Jeremias Rodriguez elimimato? È fuori dal gruppo dell'Isola dei Famosi 2019 ed il motivo è uno solo: la sua love story con Soleil Sorgé.

Nino Formicola si scaglia contro l’Isola dei Famosi : ‘Pagina peggiore della TV italiana’ : Grandi polemiche per quanto accaduto ieri all’Isola dei Famosi: Fabrizio Corona ha inviato un messaggio diretto a Riccardo Fogli nel quale confermava di avere delle prove schiaccianti che testimoniavano il tradimento di sua moglie. Oggi in tanti hanno criticato il momento ed anche la conduzione di Alessia Marcuzzi, tra cui Nino Formicola. Nino Formicola contro l’Isola dei Famosi e Pomeriggio Cinque Invitato a Mattino 5, condotto da Federica ...

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei famosi - Ignazio Moser sbotta : “Invidiosi” : Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez eliminato al televoto: il commento di Ignazio Moser Breve ma intensa, così potrebbe essere definita l’esperienza di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi. Il fratello di Belen, che ieri sera è stato eliminato al televoto dopo essere finito in nomination, tornerà presto in Italia. Il pubblico da casa ha preferito […] L'articolo Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei famosi, Ignazio ...

Ascolti TV 5 marzo 2019 - l’Isola dei famosi affonda : trionfa la fiction Rai : Ascolti TV lunedì 5 marzo 2019, Il Nome della Rosa batte l’Isola dei famosi: grande successo per il debutto della fiction Rai Non è stata una serata particolarmente fortunata, in termini di Ascolti TV, quella di ieri sera per l’Isola dei famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, nell’eterna lotta allo share più alto, ha […] L'articolo Ascolti TV 5 marzo 2019, l’Isola dei famosi affonda: trionfa la fiction Rai ...

Ascolti tv - Il nome della rosa debutta con 6.5 milioni di telespettatori e travolge L’Isola dei famosi : La miniserie evento Il nome della rosa, con protagonista John Turturro e Rupert Everett, ha conquistato su Rai1 la prima serata tv del 4 marzo con 6 milioni 501mila telespettatori e il 27.38% di share. La miniserie, diretta da Giacomo Battiato, è un adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco del 1980, da cui nel 1986 era stato anche tratto il film con Sean Connery. Il nome della rosa, la serie tv: il cast e i personaggi ...

Corona all’Isola dei Famosi. Alba Parietti Chiarisce la Sua Posizione! : Dopo lo spiacevole intervento di Fabrizio Corona all’Isola Dei Famosi sono state tante le manifestazioni di dissenso. Alba Parietti Chiarisce la sua Posizione! Dopo l’intervento di Fabrizio Corona durante l’ottava puntata dell’Isola Dei Famosi, tante sono state le manifestazione di dissenso che hanno infiammato il web. A parer di molti Corona, nel suo video messaggio, quindi senza diritto di replica, è stato offensivo nei ...

Corona a L'Isola dei Famosi : insulti e offese in prima serata a Riccardo Fogli : "Alla fine siamo tutti un po’ cornuti”, ha dichiarato il Re del Gossip Fabrizio Corona. A L'Isola dei Famosi in un video-messaggio destinato al cantautore Riccardo Fogli, sostiene di avere le prove del sicuro (a suo dire) tradimento della moglie di Fogli, che va avanti da ben 4 anni: tutto ciò con un linguaggio colorito in perfetto stile "Corona", e in prima serata sulla rete nazionale! Ma facciamo un passo indietro. Il caso: i ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona a Riccardo Fogli : “Sono il pezzo di me***. E ho le prove che tua moglie di tradisce con Celli”. E il cantante piange : L’opinione di @AldaDEusanio su Riccardo Fogli: “Ancora una volta ti manifesti come un gran signore” #Isola pic.twitter.com/0jjGfjBEwh — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 4 marzo 2019 Un video messaggio di Fabrizio Corona ha tenuto banco nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, motivo di discussione il presunto tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: “Sono io lo str**o, ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Riccardo Fogli? Mortificata - dispiaciuta per i contenuti del video di Corona" : Alba Parietti, opinionista di punta (assieme ad Alda d'Eusanio), dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, a poche ore dall'ultima diretta, ha espresso il proprio (dettagliato) pensiero sull'affaire Riccardo Fogli dopo il video messaggio di Fabrizio Corona: Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che ...