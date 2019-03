Isola 2019 | Alvin si schiera dalla parte di Riccardo Fogli | il messaggio dopo Corona

Isola dei Famosi 2019 - Soleil piange per Jeremias : "Isla Bonita diversa senza di lui" : Soleil Sorgè, leader, per la terza volta, dell'Isola dei Famosi 2019, decide di godere dei privilegi dell'Isla Bonita con il 'nonno' Riccardo Fogli. La naufraga spera di recuperare il sorriso grazie al cantautore. L'addio dal gioco di Jeremias Rodriguez è una piaga ancora molto dura da superare.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Soleil piange per Jeremias: "Isla Bonita diversa senza di lui" pubblicato su Gossipblog.it 05 marzo 2019 ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Ascolti TV 5 marzo 2019 - l’Isola dei famosi affonda : trionfa la fiction Rai : Ascolti TV lunedì 5 marzo 2019, Il Nome della Rosa batte l’Isola dei famosi: grande successo per il debutto della fiction Rai Non è stata una serata particolarmente fortunata, in termini di Ascolti TV, quella di ieri sera per l’Isola dei famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, nell’eterna lotta allo share più alto, ha […] L'articolo Ascolti TV 5 marzo 2019, l’Isola dei famosi affonda: trionfa la fiction Rai ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti : "Riccardo Fogli? Mortificata - dispiaciuta per i contenuti del video di Corona" : Alba Parietti, opinionista di punta (assieme ad Alda d'Eusanio), dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, a poche ore dall'ultima diretta, ha espresso il proprio (dettagliato) pensiero sull'affaire Riccardo Fogli dopo il video messaggio di Fabrizio Corona: Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che ...

Carnevale 2019 in Italia : i vari eventi del 5 marzo nella penIsola : Carnevale di Venezia 2019 Uno dei più famosi al mondo, avrà inizio con la storica Festa Veneziana sull'acqua nel Rio di Cannoregio. A seguire a Festa delle marie e l'elezione della maschera più bella e dopo il volo dell'angelo in cui la Maria ...

Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019 batte Fabrizio Corona in eleganza ma il pubblico non ci sta : “Questo è il fondo” : Quello a cui il pubblico ha assistito ieri è stato un attacco gratuito, un vero e proprio attentato alla salute di un 70enne che avrebbe potuto avere risvolti a dir poco drammatici ma il fatto è che Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi 2019 batte Fabrizio Corona in tutto e per tutto. Dopo il duello lanciato dallo stesso cantante durante i daytime del programma, l'ex re dei paparazzi ha preso la palla al balzo per presentarsi in collegamento ...

Isola dei Famosi 2019 - Mihajlovic piange in tv davanti alle figlie : Bologna, 5 marzo 2019 - Mister Sinisa Mihajlovic piange all' Isola dei Famosi 2019 . L'allenatore del Bologna è ospite dell'ottava puntata del reality di Canale 5 per riabbracciare le figlie Viktorjia ...