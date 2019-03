Il look della modella Cara Delevingne

Oscar - questo l'anno della sobrietà : delusione per il look di Lady Gaga : Al termine della serata degli Oscar, i look dei presenti sul red carpet sono stati apprezzati, criticati e commentati sui social network. I look delle donne Per le donne questo è stato l'anno dei contrasti dei colori bianco e nero, dei colori pastello e delle linee soft. L'attrice Melissa McCarthy per esempio ha scelto il pantalone al posto del vestito, risultando comunque molto elegante. C'è stato chi ha optato per dei toni più chiari, ...

Oscar 2019 - i migliori look della serata tra azzardi ed eleganza : Le star più famose di Hollywood hanno fatto la loro apparizione sul red carpet degli Oscar, facendo emergere, come sempre, alcune tendenze del mondo della moda: glamour old school, abiti metallizzati, ...

MotoGP L'Aprilia torna alle origini nel look della nuova moto : ... che ha uno straordinario attaccamento alla maglia, con due piloti dal talento straordinario che, seppur molto diversi, condividono la stessa passione per questo sport. Siamo come Davide contro i ...

Le pagelle di Michela Tamburrino - i top e i flop sui look della serata finale del Festival di Sanremo : La giornalista de La Stampa Michela Tamburrino commenta i look dei protagonisti della serata finale di Sanremo.

Sanremo 2019 - i look della finale : Anna Tatangelo diva - Paola Turci esagerata. Patty Pravo ritrova lo stile perduto : Cinque sere sono tante, ma la finale è la finale. Anche questa sera commenteremo in diretta su tutti i look del . Apre Claudio Baglioni che si manifesta come un'entità esoterica, l'angelo del Festival ...

Patty Pravo con i dread perde in eleganza - ma premiamo il coraggio. Che grinta il look della Berté! : Anche quest'anno siamo giunti all'epilogo dell 'ennesimo Sanremo che, oltre che per le canzoni, sarà ricordato certamente anche per l' acconciatura da avatar di Patty Pravo e le gambe della Bertè.Per quanto riguarda i capelli della "ragazza del Piper" pur essendo perfetti dal punto di vista tecnico, non danno valore, anzi sminuiscono la cantante. L'immagine della Pravo da donna sofisticata ed elegante si è trasformata in ...

Sanremo 2019 - le pagelle look : Virginia finalmente è sì. Tatangelo-Syria sorpresa della serata : Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po' sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all'insegna del glitter. Perfino Baglioni (in versione...

Sanremo - ecco tutti i look della serata : Scherzi a parte, mai come quest'anno ognuno per quanto riguarda i look ha fatto un po' come voleva passando dall'elegante esagerato allo sportivo forzato. Si parte dalle giacche platino scintillanti ...

Sanremo 2019 - vestiti e look della quarta serata del festival : I look scelti dai cantanti nel penultimo appuntamento della kermesse dedicato ai duetti con grandi ospiti

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della terza serata : Alessanda Amoroso con due ali di piume nere - Serena Rossi sfoggia il miglior abito del Festival (per ora) : Alessandra Amoroso: 8 – Tanta grinta, un po’ di lacrimuccia facile ma soprattutto una lezione di stile. La cantante salentina si è presentata infatti con un bolerino nero dalle maxi spalle di piume nere, che sembravano due ali. Pantalone fasciante nero a vita altissima, pump di vernice nera e un carré che lasciava ben intravedere i preziosi orecchini di brillanti in pendant con l’anello. Un look super scenografico, a metà tra ...

