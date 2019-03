motorinolimits

(Di martedì 5 marzo 2019)è un progetto che si articola tra corsi di guida sicura e in, viaggi dal taglio adventure in location uniche ed esclusivi weekend alla volta di eventi racing, come gare della MotoGP e della Coppa del Mondo di Sci, veri e propri momenti di aggregazione tra sportivi che condividono la stessa passione. … L'articolo: inconaltro… MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Dainese Experience: in pista a Misano con Rossi e molto altro… - MotoriNoLimits : Dainese Experience: in pista a Misano con Rossi e molto altro… - SUPERSIC58SIC : RT @teamSic58: 17 aprile ???? @circuitomisano Dainese Riding Master, con istruttori @ValeYellow46 ed i piloti della @VRRidersAcademy Per aggi… -