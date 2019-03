Calcio | nuove regole | ecco come cambia il gioco | dal fallo di mano ai cartellini per i

Il Calcio cambia : ecco le nuove regole imposte dall’Ifab : L’Ifab (International Football Association Board), dopo la riunione di Aberdeen (in Scozia) ha istituito nuove regole che modificheranno alcune situazioni di gioco a partire dal prossimo anno. Tante le novità, eccole di seguito: I difensori avranno la possibilità di rimanere in area su rinvio del portiere, ma al momento del passaggio di quest’ultimo anche l’attaccante potrà entrare in gioco. I calciatori chiamati alla ...

Calcio - le nuove regole Ifab per rigori - sostituzioni - cartellini e palle inattive : ROMA - Una minirivoluzione all'orizzonte per il mondo del Calcio. L' International Football Association Board, nella riunione di Aberdeen in Scozia, ha infatti varato alcuni cambi di regolamento che saranno introdotti a partire dal prossimo anno. ...

Le nuove regole del Calcio : Il mondo è in continua evoluzione, anche quello del calcio. Sembrano passati secoli da quando il portiere poteva prendere il pallone con le mani dopo un retropassaggio volontario con i piedi di un compagno. Lo stesso dicasi per il fuorigioco sempre e comunque prima dell’introduzione della regola attivo/passivo e per l’utilizzo dello spray bianco a segnalare la giusta distanza della barriera sui calci di punizione. Ed ora si cambia ancora, con ...

Le nuove regole del Calcio : quando sarà fallo di mano - vietato infiltrarsi in barriera : Il calcio che cambia Ieri vi abbiamo illustrato le novità stabilite dall’International Board per la prossima stagione di calcio. Ce ne sono altre che sono riportate anche dalla Gazzetta dello Sport. Addio agli infiltrati in barriera. Non sarà più possibile mischiarsi alla barriera avversaria, disturbare i giorcatori avversari. Bisognerà rispettare la distanza di almeno un metro dalla barriera, anche se davanti. fallo di mano Uno dei ...