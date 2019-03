Approvata dal Consiglio Regionale la legge che istituisce il Sistema Informativo

Ordinamento sportivo - Approvata dal Consiglio dei Ministri la legge delega per lo sport professionistico : Il testo prevede anche disposizioni per la regolamentazione delle professioni sportive, in particolare interviene per eliminare l’incertezza in ambito giuridico, fiscale e previdenziale che ora c’è soprattutto nel mondo dilettantistico Approvato oggi dal Cdm il collegato sport alla manovra, recante disposizioni in materia di Ordinamento sportivo, di professioni sportive, contrasto alla violenza negli stadi (tra le altre, ...