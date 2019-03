Addio a King Kong Bundy | leggenda del Wrestling

vanityfair

(Di martedì 5 marzo 2019) 200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ring200 chili di terrore per un mito del ringDuecentododici chili di. Di forza esplosiva. Di carisma. Se n’è andato, battezzato come Christopher Alan Pallies. Un mito del. Uno dei pochi capaci di rimanere nella memoria degli appassionati, di generazione in generazione, mantenendo inalterata la sua aura, anzi aumentandola con il passare degli anni.Uno capace di stare nel cerchio ristretto dove Hulk Hogan, che sfidò più volte, e André The Giant se le danno di santa ragione. Aveva 61 anni, era nato ad Atlantic City. L’ultimo combattimento risale al 2006, ma quello fu il tentativo fallito di tornare sul ring, come ...

